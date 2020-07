Jeśli przed zakupem Xiaomi Mi 10 powstrzymywały Cię niezbyt kuszące ceny, to sytuacja wygląda teraz zdecydowanie lepiej.

Xiaomi Mi 10 w promocji. Niższe ceny i Mi Band 5 w prezencie

Początek sprzedaży Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro był pewnym zaskoczeniem, producent zauważalnie podniósł bowiem ceny. Pierwszy z wymienionych pojawił się w wariantach ze 128 GB oraz 256 GB pamięci wewnętrznej, odpowiednio za 3499 złotych oraz 3999 złotych. Jest z czego opuszczać i właśnie to zrobiono.

W ramach trwającej promocji Xiaomi Mi 10 128 GB oferowany jest 2999 złotych, a Xiaomi Mi 10 256 GB za 3299 złotych. Ceny zostały obniżone o odpowiednio 500 złotych i 700 złotych. Promocja obowiązuje na mi-home oraz u partnerów handlowych producenta, ale zakup w tym pierwszym sklepie ma jedną przewagę. W prezencie dodawana jest nowa opaska Xiaomi Mi Band 5.

Specyfikacja Xiaomi Mi 10 może się podobać

Czego można spodziewać się po wydaniu powyższej kwoty? Xiaomi Mi 10 to smartfon wyposażony w 6.67-calowy ekran AMOLED Full HD+ z odświeżaniem 90 Hz, a także procesor Qualcomm Snapdragon 865 i 8 GB RAM. Co do wydajności trudno mieć tutaj jakiekolwiek zastrzeżenia. Producent dość mocno akcentuje również aparat fotograficzny z czterema obiektywami: głównym 108 Mpix z OIS, szerokokątnym 13 Mpix, makro 2 Mpix i czujnikiem głębi 2 Mpix oraz możliwością rejestrowania wideo 8K (30 fps), a także baterię 4780 mAh z funkcjami szybkiego i bezprzewodowego ładowania.

Niektórym brakuje chociażby teleobiektywu w aparacie oraz certyfikatu wodoszczelności. Smartfon nie posiada też czytnika kart pamięci i złącza słuchawkowego.

Co powiecie o takich cenach Xiaomi Mi 10? Wspomniana promocja jest ograniczona czasowo, po jej zakończeniu ceny mogą ponownie podskoczyć (chociaż może nie do pierwotnego poziomu).

Źródło: Xiaomi

