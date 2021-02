Smartfon z ekranem wodospadowym i czterema zakrzywionymi krawędziami, bez portów i przycisków. Taką wizję snuje przed sobą i nami Xiaomi.

Smartfon ekranem wodospadowym to kolejny pomysł Xiaomi

Xiaomi coraz częściej podkreśla, że nie jest tylko jednym z wielu producentów na rynku mobilnym. Określa się nawet mianem światowego lidera technologii i chociaż wiele osób mogłoby z tym długo dyskutować, nie da się ukryć, że Chińczycy coraz częściej chwalą się bardzo interesującymi rozwiązaniami. Ledwie kilka dni temu była okazja usłyszeć o nowej technologii ładowania Mi Air Charge, dziś natomiast został pokazany koncept smartfona z tzw. quad-curved waterfall screen, czyli ekranem wodospadowym.

Nie dziwią w związku z tym określenia, iż treści będą prezentowane tutaj na wzór tego, w jaki sposób zachowuje się woda w wodospadzie. I chociaż to marketingowe określenia, faktem jest, że ekran został tu zakrzywiony pod kątem 88° i to nie na dwóch, ale na wszystkich czterech krawędziach.

Czy takie rozwiązanie jest problematyczne w produkcji? Zdaniem Xiaomi samo zgięcie wyświetlacza to dość prosty proces, gorzej jeśli chodzi o wyprodukowanie odpowiednio zakrzywionego panelu szklanego. Oczywiście skoro idea została przedstawiona światu to można domyślać się, że producentowi się udało. Jak sam twierdzi, „przełamało tu technologiczne ograniczenia w produkcji szkła.”

Smartfon przyszłości Xiaomi, bez portów i przycisków

Skoro prawie cała ramka smartfona została zakryta ekranem, mogą pojawić się pytania dotyczące portów oraz przycisków. Te ostatnie, jak przystało na smartfona przyszłości, mają być replikowane przez „bardziej eleganckie alternatywy”. Uwzględniono tu również kamerę selfie pod wyświetlaczem i eSIM, brak portów oznacza z kolei nastawienie na bezprzewodowe ładowanie baterii.

Czy taki smartfon trafi do sprzedaży? Póki co planów nie ma. Chociażby z tego powodu, że masowa produkcja tak zagiętego szkła, nawet jeśli możliwa, to byłaby szalenie droga. Dodatkowo chociaż o porzuceniu portów spekuluje się nie o dziś, wydaje się, że obecnie i na to jest za wcześnie. Być może w przyszłości czekają nas jednak właśnie takie lub podobne propozycje. Podoba się Wam?

Źródło: Xiaomi

Warto zobaczyć również: