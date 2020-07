Jeśli czekacie na szerszą dostępność Xiaomi Mi Band 5, lada chwila poznacie ważne informacje. Jeśli natomiast zastanawiacie się nad zakupem Xiaomi Mi Band 4, aktualnie możecie zrobić to taniej.

Xiaomi Mi Band 5 wkrótce w Polsce

O premierze Xiaomi Mi Band 5 już pisaliśmy i właśnie wtedy przedstawialiśmy najważniejsze dane techniczne na temat tego gadżetu. Zainteresowani wiedzą już, że póki co jest on oferowany w Chinach. Na szczęście wkrótce się to zmieni.

Xiaomi Polska potwierdziło, że 15 lipca odbędzie się prezentacja nowych produktów tego producenta. Zanosi się na to, że będzie dość obszerna, ale gwiazdą powinna okazać się właśnie opaska Xiaomi Mi Band 5. Mamy dowiedzieć się od kiedy i za ile można będzie kupować Xiaomi Mi Band 5 na naszym rynku. Prezentacja rozpocznie się o godzinie 14:00 i można będzie śledzić ją za pośrednictwem oficjalnych kanałów Xiaomi Polska.

Xiaomi Mi Band 4 już teraz w promocji

Premiera nowego sprzętu często zbiega się z obniżkami cen starszych urządzeń z tej samej serii. Tutaj mamy potwierdzenie, ponieważ jednocześnie jesteśmy zapraszani do skorzystania z promocji na Xiaomi Mi Band 4.

Do 28 lipca opaska oferowana jest w cenie 99 złotych. Jak informuje polski oddział Xiaomi, promocja jest dostępna w salonach Mi Store, a także w autoryzowanych sklepach online, nie wykluczając partnerów handlowych Xiaomi. W praktyce oznacza to większość najpopularniejszych sieci z elektroniką.

Źródło: Xiaomi Polska

Warto zobaczyć również: