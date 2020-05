Cztery pierścienie robią wrażenie. Tak mawiają fani Audi. Część z osób, które zetknęły się z Galaxy Watch jest natomiast zdania, że w przypadku smartwatcha świetnie sprawdza się jeden pierścień. Samsung ma do niego wrócić.

Nadchodzący Galaxy Watch będzie posiadał obrotowy pierścień

Samsung to jeden z tych producentów, którzy bardzo dobrze radzą sobie na rynku wearables. Jego propozycje lądują w zestawieniach prezentujących najlepsze smartwatche i wbrew niektórym opiniom przechodzą zauważalne zmiany. Ostatnie propozycje, a więc Galaxy Watch Active oraz Galaxy Watch Active 2 poza nowymi funkcjami przyniosły też konstrukcję pozbawioną obrotowego pierścienia, którą wyróżnia się nieco starszy Galaxy Watch.

To element, który wiele osób ceni i wygląda na to, że Samsung zamierza do niego powrócić. Portal SamMobile, który jest zazwyczaj dobrze poinformowany w sprawach dotyczących tego producenta, informuje, iż wedle jego źródeł nadchodzący Galaxy Watch będzie posiadał obrotowy pierścień.

Chodzi to rzecz jasna o fizyczny pierścień, a nie jego cyfrowy odpowiednik, który pojawił się w Galaxy Watch Active 2. O tym, jak omawiany element wypada w praktyce możecie przekonać się chociażby na poniższym wideo, za pośrednictwem którego przybliżaliśmy Wam wspomnianego Galaxy Watch.

Premiera Galaxy Watch 2 już za kilka tygodni?

Z racji konstrukcji wstępnie pada tu nazwa Galaxy Watch 2, ale być może nowy smartwatch ostatecznie zostanie przez producenta oznaczony inaczej. Wcześniejsze informacje na jego temat sugerują, iż oferowany będzie w dwóch wariantach różniących się rozmiarem, obydwa mają być przy tym dostępne w wersjach z łącznością Wi-Fi oraz Wi-Fi + LTE.

Jeden wariant powinien charakteryzować się średnicą 45 mm. Rozmiar drugiego pozostaje zagadką (być może będzie to średnica 41 mm). Ekrany mają być pokryte szkłem Gorilla Glass DX, a całe konstrukcje wodoszczelne zgodnie z normą 5ATM. Smartwatch przeszedł już certyfikację FCC. Premiera powinna odbyć się za kilka tygodni. Dobrym tropem wydaje się łączenie jej z premierą smartfona Galaxy Note 20.

