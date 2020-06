Gadżety tego producenta coraz bardziej nam się podobają. Przykładowo Oppo Band jest opaską fitness, która nie kosztuje szczególnie dużo, a ma się czym pochwalić.

Kolejny chiński producent przygotował swoją opaskę fitness i trzeba przyznać, że ta jest jak dotąd jedną z najładniejszych i najbardziej funkcjonalnych. Oppo Band to ciekawa propozycja dla osób, które nie są zainteresowane smartwatchami, a chciałby mieć na nadgarstku coś, co pomoże im czuwać nad aktywnością i zapanować nad powiadomieniami.

Spójrzmy na Oppo Band – co ma do zaoferowania ta opaska fitness?

Opaska ma duży, 1,1-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 126 x 294 piksele, na którym może być widoczna jedna z ponad 160 tarcz, więc pewnie każdy będzie w stanie znaleźć jakąś w sam raz dla siebie. Następnie będzie ona cieszyć nasze oczy nawet przez 14 dni – tyle wynosi czas pracy, przynajmniej według producenta.

Wodoszczelność klasy 5ATM oznacza, że można wybrać się z opaską na basen. Zresztą pływanie jest właśnie jedną z 12 aktywności, dla których tryby odnajdziemy w menu – wśród pozostałych znajdują się między innymi: bieganie, kolarstwo, spacerowanie czy fitness.

Oppo Band monitoruje spalanie kalorii, kroki i dystans, ale też sen, puls i natlenienie krwi. Na ekranie opaski wyświetlają się też powiadomienia ze smartfona (połączonego przez Bluetooth 5.0), kontrolki odtwarzacza muzycznego oraz aplikacje stopera, minutnika czy alarmu, a dopełnieniem funkcjonalności są płatności zbliżeniowe przez NFC – niestety niedostępne w części świata, w której przyszło nam żyć.

Jeszcze jedna opaska dla „Kowaslkiego” - cena Oppo Band zachęca do zakupu

Oprócz modelu ze standardową obwódką producent przygotował także bardziej stylowy, metalowy wariant opaski nazwany Oppo Band Fashion. Za ten pierwszy zapłacimy 25 euro, a za drugi o 6 euro więcej. Można się więc spodziewać cen na poziomie 150-200 złotych.

Opaska stanowi więc ciekawą alternatywę dla modelu Mi Band 4 (mającego nieco mniejszy ekran) oraz zaprezentowanych ostatnio konkurentek, takich jak Redmi Band czy Realme Band.

Oppo robi to dobrze

Marka Oppo to przede wszystkim smartfony i to naprawdę niezłe. Jest wiele powodów, by kupić Reno3, a zaprezentowane ostatnio Reno4 zapowiadają się jeszcze lepiej. Producent próbuje również sił na rynku gadżetów ubieralnych – przed opaską zaprezentował smartwatcha Oppo Watch, który wydaje się ciekawą alternatywą dla zegarka Apple, przynajmniej pod względem wizualnym.

