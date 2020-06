Xiaomi Mi Band 5 ujrzał wreszcie światło dzienne. Ma większy ekran, skuteczniej monitoruje naszą aktywność i jest ładowany magnetycznie, a wszystko to przy – niezmiennie – szalenie atrakcyjnej cenie.

Xiaomi Mi Band 5 zaprezentowany. Od razu w oczy rzuca się większy ekran

Niezwykle popularna opaska fitness powraca w nowej, jeszcze lepszej wersji. Xiaomi Mi Band 5 ma 1,1-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 126 x 294 px i jasności 450 nitów. Ekran jest więc większy, bardziej szczegółowy i jaśniejszy niż w przypadku „czwórki”, a już tam robił niemałe wrażenie.

Będziemy go mogli dobrze wykorzystać, bo producent przygotował bogatą kolekcję nowych tarcz. Pozytywnie wpłyną na estetykę, ale tez ułatwią docieranie do najważniejszych informacji.

Z opaską Mi Band 5 możesz więcej. Bo i ona może więcej

Mi Band 5 ma również szybszy procesor i lepsze komponenty odpowiedzialne za monitorowanie naszej aktywności. Dzięki temu będzie zapewniał bardziej precyzyjne dane, a pulsometr poinformuje nas o wykrytych nieprawidłowościach (zupełnie jak ten w Apple Watch).

Opaska Xiaomi oferuje 11 trybów sportowych (w tym: bieganie, jazda na rowerze, pływanie czy joga) plus – co jest nowością – funkcję śledzenia cyklu menstruacyjnego. Pomoże także zrozumieć, w jaki sposób podejmowana aktywność fizyczna wpływa na naszą kondycję, a do tego przedstawi szczegółowe informacje na temat snu.

„Piątka” eliminuje też problemy z ładowaniem. Teraz uzupełnianie energii odbywa się magnetycznie, dzięki czemu nie musimy wyjmować „komputera” z opaski. Niestety nie potwierdziły się informacje o czujniku SpO2 ani o międzynarodowych płatnościach zbliżeniowych przez NFC. Faktem okazało się za to uzupełnienie funkcjonalności Mi Banda o zdalny spust migawki. Krótko mówiąc: będziemy mogli robić zdjęcia telefonem na odległość.

Podobnie jak „czwórka” Xiaomi Mi Band 5 będzie wodoszczelny w klasie do 50 m. Lepsze komponenty i większy ekran sprawią jednak, że podziała nieco krócej między ładowaniami. Czas pracy szacowany jest na 14 dni.

Specyfikacja Xiaomi Mi Band 5 vs 4

Xiaomi Mi Band 5 Xiaomi Mi Band 4 Wyświetlacz - technologia: AMOLED (kolorowy) AMOLED (kolorowy) Wyświetlacz - przekątna: 1,1 cala 0,95 cala Wyświetlacz - rozdzielczość: 126 x 294 px 120 x 240 px Wyświetlacz - jasność: 450 nitów 400 nitów Pamięć: 512 KB RAM / 16 MB flash 512 KB RAM / 16 MB flash Łączność: Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 Funkcje - kroki, dystans, kalorie: tak, tak, tak tak, tak, tak Funkcje - puls, sen, SpO2: tak (o 50% bardziej precyzyjny), tak (o 40% bardziej precyzyjny), nie tak, tak, nie Funkcje - powiadomienia, alarm, migawka: tak, tak, tak tak, tak, nie Tryby sportowe: 11 (bieganie, jazda na rowerze, spacer, pływanie, ćwiczenia ogólne, bieżnia, joga, wioślarz, maszyna eliptyczna, skakanka, rower stacjonarny) 6 (bieganie, jazda na rowerze, spacer, pływanie, ćwiczenia ogólne, bieżnia) Akumulator / ładowanie / czas pracy: 125 mAh / magnetyczne / ok. 14 dni 135 mAh / standardowe / ok. 20 dni Wodoszczelność: 5ATM 5ATM Waga: ok. 12 g ok. 22 g

Ile kosztuje Xiaomi Mi Band 5? Cena pozostaje mocnym atutem opaski

Premiera opaski odbędzie się 18 czerwca w Chinach i nieco później trafi ona do sklepów na całym świecie. Ile będzie kosztować? Za Xiaomi Mi Band 5 zapłacimy 27 dolarów, a więc niewiele więcej niż za „czwórkę” (wycenianą na 24 dol.). W Polsce spodziewamy się więc ceny na poziomie 170-180 złotych. Brzmi świetnie!

