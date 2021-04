Opaska Xiaomi Mi Band 6 dotarła do Polski. Ile przyjdzie nam zapłacić za gadżet nowej generacji i co otrzymamy w zamian za wydane pieniądze?

Premiera Xiaomi Mi Band 6 w Polsce

Opaskę Xiaomi Mi Band 6 poznaliśmy 29 marca, a dziś – dokładnie miesiąc później – debiutuje ona w polskich sklepach. Na razie nie oferuje polskiego interfejsu, ale to się zmieni w przeciągu kilku najbliższych dni – aktualizacja zacznie trafiać na urządzenia już 4 maja.

Polska cena Xiaomi Mi Band 6 ujawniona. Tanio nie jest (ale drogo też nie)

Mi Bandy początkowo były propozycjami klasy podstawowej, ale z generacji na generację są to gadżety coraz lepiej wyposażone, a przez to też coraz droższe. Wyraźnie widać to po najnowszym modelu – za „szóstkę” przyjdzie nam zapłacić 219 złotych.

Jeśli wiesz, że chcesz nowego Mi Banda, to najlepiej zrobisz, jeśli się pospieszysz. Do końca kwietnia (lub do wyczerpania zapasów) trwa wyprzedaż błyskawiczna, będąca okazją do tego, by zaoszczędzić cztery dyszki. Innymi słowy: opaska Mi Band 6 może być twoja za 179 zł.

Czym zachęca Mi Band 6?

Jednym z najważniejszych punktów specyfikacji jest pełnoekranowy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,56 cala. Trudno na nim dostrzec poszczególne piksele, bo ich zagęszczenie wynosi teraz aż 326 PPI. To pozwala także na wyświetlenie większej liczby informacji na ekranie, więc i przesunięć będzie znacznie mniej.

Xiaomi Mi Band 6 to także 30 trybów sportowych (a więc o 19 więcej niż wcześniej), automatyczne wykrywanie 6 aktywności (w tym biegania, spaceru i jazdy na rowerze) oraz monitorowanie pulsu, natlenienia krwi, snu i stresu.

Źródło: Xiaomi Polska, informacja własna

Czytaj dalej o gadżetach sportowych: