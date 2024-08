Xiaomi zapowiada ograniczenie liczby preinstalowanych, niepotrzebnych aplikacji na swoich smartfonach. Niestety, jeśli liczyliście również na ograniczenie liczby reklam, możecie być rozczarowani.

Smartfony Xiaomi cieszą się ogromną popularnością dzięki doskonałemu stosunkowi ceny do możliwości, co przyciąga wielu użytkowników. Mimo że oferują one znakomite parametry w przystępnej cenie, nie są pozbawione wad. Produkty chińskiej marki często spotykają się z krytyką za obecność reklam oraz preinstalowanych, niepotrzebnych aplikacji, znanych jako bloatware. Takie oprogramowanie może wpływać na wydajność urządzenia i zapełniać pamięć, co jest frustrujące dla wielu użytkowników.

Xiaomi zapowiada zmiany w smartfonach

Ostatnio w sieci zaczęły pojawiać się przecieki, które sugerowały wprowadzenie przełącznika, wyłączającego reklamy systemowe. Informacja spotkała się z entuzjazmem użytkowników.

Jak będzie w rzeczywistości? Serwis Android Authority zapytał producenta o ten temat i uzyskał następującą odpowiedź:

Ponownie optymalizujemy naszą strategię biznesową w tym zakresie, aby poprawić wrażenia użytkownika poprzez ograniczenie preinstalowanych aplikacji i stron wejściowych wyświetlania treści. Użytkownicy powinni być w stanie zobaczyć te wyniki już wkrótce w naszych nadchodzących flagowcach. Jednak naszą filozofią jest wprowadzanie zmian, które są łatwo dostępne i korzystne dla wszystkich naszych użytkowników, więc obecnie nie planujemy dodawać przełącznika, który realistycznie tylko niewielka liczba użytkowników odkryje i wykorzysta.

Producent zapowiedział zmniejszenie liczby preinstalowanych aplikacji. Zmiany mają być widoczne w nowych modelach z wyższej półki. Nie wiadomo jednak, jak sytuacja będzie wyglądać w przypadku modeli z niższej półki.

Obejrzyj w

Jak wyłączyć reklamy w smartfonach Xiaomi?

Komunikat nie zadowoli wszystkich. Wygląda więc na to, że przecieki okazały się fałszywe, a Xiaomi nie planuje wprowadzić opcji wyłączającej reklamy w swoich smartfonach. Producent tłumaczy się, że nie wprowadzi takiej funkcji, bo skorzystałaby z niej tylko niewielka liczba użytkowników. Argumentacja wydaje się dosyć... dziwna (koniecznie dajcie znać co o tym sądzicie w sondzie pod newsem).

Jest na to jednak sposób. Zainteresowanych odsyłamy do poradnika, jak wyłączyć reklamy w Xiaomi, Redmi i POCO MIUI.