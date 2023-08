Trwa promocja na Xiaomi Smart Band 7 Pro. Za większą, zegarkową wersję opaski Mi Band z wbudowanym GPS zapłacimy o 100 złotych mniej niż zwykle.

Zegarek Xiaomi Smart Band 7 Pro jest obecnie dostępny w polskim sklepie Amazon za 249,49 zł. To całkiem dobra okazja – "normalnie" urządzenie kosztuje bowiem 349 złotych.

Smartband wyposażono w prostokątny wyświetlacz AMOLED 1,64". Układ wszystkich funkcji na ekranie jest podobny do tego w smartfonach; do dyspozycji mamy także sporo różnych tarcz. Dzięki czujnikom światła wyświetlacz automatycznie dostosowuje swoją jasność do otoczenia.

Xiaomi Smart Band 7 Pro – funkcje i bateria

Oczywiście w Xiaomi Smart Band 7 Pro nie brakuje funkcji, które wspomagają aktywność fizyczną. Wgrano tu 110 trybów treningowych (w tym 14 specjalistycznych). Na podstawie tętna użytkownik może dobrać odpowiedni kurs biegowy. Wgrano 10 gotowych kursów o różnej intensywności. Urządzenie wibruje i włącza ekran, przypominając o spełnianiu wymogów treningowych.

Smartband oferuje całodzienne monitorowanie tętna i natlenienia krwi i analizę snu i poziomu stresu. Mamy tu też powiadomienia z telefonu, sterowanie muzyką poprzez smartfon, prognozę pogody i alarm. Co najważniejsze, po raz pierwszy w opaskach Xiaomi pojawił się GPS. Zabrakło natomiast możliwości płacenia poprzez NFC, co dla osób przywiązanych do tej funkcji może być sporym minusem.

Użytkownicy Xiaomi Smart Band 7 Pro mogą liczyć na długi czas działania na jednym ładowaniu: wynosi on od 5 do nawet 10 dni w zależności od intensywności użytkowania.

źródło: Amazon.pl, Mi.com