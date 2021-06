Chociaż zakupy w sieci cieszą się dużą i nadal rosnącą popularnością, Xiaomi pokazuje, że wciąż jest zapotrzebowanie na fizyczne sklepy.

Otwarcie 1000. stacjonarnego sklepu Xiaomi

1000 sklepów firmowych na świecie to dla Xiaomi nie byle co. Od razu zaznaczmy bowiem, iż producent nie uwzględnia tu Chin i Indii. Pierwszy, poza wymienionymi regionami, sklep Xiaomi został otwarty w Singapurze w 2016 roku. Później szybko pojawiały się kolejne, także w Polsce. Są to niezależne sklepy detaliczne zakładane przez partnerów Xiaomi, wszystkie prowadzone zgodnie ze ścisłymi wytycznymi Xiaomi i mające w ofercie wyłącznie oficjalnie autoryzowane produkty marki.

Już w najbliższą środę o godzinie 12:00 odbędzie się specjalna transmisja, która będzie częścią wspólnego świętowania z sympatykami rozwiązań Xiaomi. Przygotowywane są promocje i konkursy.

Nie obejdzie się bez promocji, także dla nas

Xiaomi przyzwyczaiło już zresztą do tego, że różnego rodzaju wydarzenia związane z działalnością producenta zostają powiązane z promocjami. Co ważne w tym przypadku specjalne oferty przygotowano również dla naszego rynku.

Promocje będą rozłożone na kilka etapów, w poszczególnych dniach można będzie nabyć w niższych cenach różne produkty. Pierwsze szczegóły już poznaliśmy.

Od 7 do 8 czerwca:

Redmi 9T za 549 złotych (zamiast 749 złotych)

Od 8 do 9 czerwca:

hulajnoga Mi Electric Scooter M365 1S za 1669 złotych (zamiast 1899 złotych)

waga sportowa Mi Body Composition Scale 2 za 75 złotych (zamiast 129 złotych)

czajnik Mi Electric Kettle za 59 złotych (zamiast 109 złotych)

Od 10 do 12 czerwca:

słuchawki Mi True Wireless Earphones 2 Basic za 49 złotych (zamiast 99 złotych)

szczoteczka soniczna Mi Electric Toothbrush T500 za 109 złotych (zamiast 159 złotych)

odkurzacz bezprzewodowy Mi Vacuum Cleaner Mini za 119 złotych (zamiast 199 złotych)

Promocje mają obowiązywać w sklepach Xiaomi (mistore.pl, mi-home.pl, mimarkt.pl) oraz w wybranych sieciach handlowych i e-sklepach. Oczywiście nie zabraknie ich również w Mi Store. Osoby, które udadzą się do jednego z salonów i dokonają tam zakupów będą miały możliwość zdobycia okolicznościowej torby lub czapki. Warunkiem będzie podzielenie się ze światem swoim zdjęciem opatrzonym odpowiednim hashtagiem.

Źródło: Xiaomi