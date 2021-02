Oficjalnie producent nawet nie zająknął się na temat Xiaomi Mi 11 Ultra, a mimo tego właśnie poznaliśmy niemal wszystkie najważniejsze informacje na jego temat.

Xiaomi Mi 11 Ultra będzie miał dodatkowy, niewielki wyświetlacz

Za nami globalna premiera Xiaomi Mi 11. Pojawiło się już sporo przecieków dotyczących bardziej zaawansowanego pod względem możliwości fotograficznych Xiaomi Mi 11 Pro, ale okazuje się, że szykowany jest także Xiaomi Mi 11 Ultra. I to właśnie on będzie miał do zaoferowania najwięcej, już na pierwszy rzut oka powinien się też wyróżniać pod względem wizualnym. Czy pozytywnie? To już kwestia indywidualnych upodobań.

Źródłem informacji na temat Xiaomi Mi 11 Ultra stał się filipiński youtuber Tech Buff PH, który przedwcześnie opublikował poświęcony urządzeniu materiał wideo. Szybko go zdjął, ale takie smakowite kąski w sieci nie giną. Xiaomi Mi 11 Ultra dostanie główny aparat fotograficzny osadzony w naprawdę dużej wyspie.

Będą to obiektywy 50 Mpix, szerokokątny 48 Mpix oraz peryskopowy teleobiektyw 48 Mpix ze 120-krotnym zoomem. Towarzyszyć ma im lampa błyskowa LED oraz dodatkowy ekran, które powinien przydać się podczas wykonywania autoportretów głównym aparatem. Trudno znaleźć dla niego wiele innych zastosowań, chociażby z racji rozmiaru. Być może producent czymś jednak zaskoczy.

Flagowy i wodoszczelny Xiaomi

Specyfikacja Xiaomi Mi 11 Ultra ma obejmować też 6,81-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości WQHD+ z częstotliwością odświeżania 120 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 888 czy akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem 67W (także bezprzewodowym) i bezprzewodowym ładowaniem zwrotnym 10W. Poza tym aparat selfie 20 Mpix, głośniki stereo Harman/Kardon oraz moduł do obsługi sieci 5G. Ekran ma pokrywać szkło Gorilla Glass Victus, a cała konstrukcja cechować się wodoszczelnością zgodnie z normą IP68, co jak na Xiaomi zasługuje na podkreślenie.

Co sądzicie o takiej propozycji? Bylibyście zainteresowani? Wydaje się, ze oficjalna zapowiedź jest tylko kwestią czasu, chociaż mimo wszystko najpierw powinien pojawić się Xiaomi Mi 11 Pro.

Źródło: gsmarena, yoyutube - Tech Buff PH, Dan

Warto zobaczyć również: