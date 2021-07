Ostatnie miesiące nie były najłatwiejsze dla producentów laptopów – brakowało komponentów, przez co występowały problemy z dostępnością sprzętu. Mamy jednak dobre wieści dla osób planujących zakup mocniejszych laptopów do gier.

Kilka dni temu mieliśmy okazję zapytać firmę Hyperbook o sytuację na rynku laptopów - problemy z dostępnością komponentów wpłynęły na podwyżki cen i problemy z dostępnością sprzętu. Wygląda jednak na to, że sytuacja powoli zaczyna się poprawiać, przynajmniej jeżeli chodzi o wydajniejsze procesory AMD.

Procesory AMD Ryzen 5000H coraz lepiej dostępne - będą nowe laptopy

Do tematu dostępności komponentów odniosła się także firma Schenker/XMG, która zajmuje się sprzedażą personalizowanych laptopów dla entuzjastów (jej produkty głównie są dostępne w Niemczech, więc możecie jej nie kojarzyć).

Producent potwierdził, że w ostatnich tygodniach odebrał większe dostawy procesorów Ryzen 5000H, a kolejne miesiące mają przynieść dalszą poprawę dostępności układów.

Poprawa sytuacji na rynku ma przełożenie na realizację zamówień. Producent nie tylko planuje zwiększyć dostawy obecnych konstrukcji, ale też wprowadzić kolejne modele z procesorami Ryzen 5000H, których premiera musiała być przesunięta ze względu na problemy z dostępnością sprzętu.

Co z innymi komponentami? Jest... różnie

Niemiecka firma potwierdziła również, że nie przewiduje problemów ani z dostawami procesorów Intel Core 11. generacji (Tiger Lake-H45), ani kart graficznych Nvidia GeForce RTX 3000 (Ampere). Zainteresowani mocnymi, gamingowymi laptopami w teorii nie powinni mieć powodów do zmartwień.

Gorzej wygląda sytuacja z „drobnymi” komponentami. Nadal występują problemy z dostawami układów dźwiękowych Realtek oraz kontrolerów USB4 i Thunderbolt 4, co może wpłynąć na dostępność niektórych laptopów.

Poważnym problemem są też podwyżki cen. XMG właściwie potwierdza tutaj informacje naszej rodzimej firmy Hyperbook - największe różnice dotyczą paneli LCD, pamięci DDR4, pamięci wideo GDDR6, a także układów i kontrolerów audio, czytników kart pamięci, układów sieciowych i chipów odpowiedzialnych za zasilanie.

Kolejne miesiące mają być lepsze. Producent prognozuje stabilizację cen komponentów u dostawców i lapszą dostępności laptopów (jeżeli jesteście zainteresowani szczegółami, odsyłamy do raportu XMG). Daje to nadzieję, że sytuacja na rynku konstrukcji do grania zacznie się poprawiać.

Źródło: XMG