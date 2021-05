Myśleliście, że Intel odpuścił segment wydajnych laptopów? Nic bardziej mylnego! Na rynku debiutują procesory Core 11. gen (Tiger Lake-H), które znajdą zastosowanie w gamingowych konstrukcjach i mobilnych stacjach roboczych. Podobno mają być lepsze od konkurencyjnych modeli AMD.

Na rynku debiutują procesory Intel Core 11. generacji (Tiger Lake-H45) - to wydajniejsze modele dla gamingowych laptopów i mobilnych stacji roboczych

Modele Tiger Lake-H oferują lepszą specyfikację, co ma przełożyć się też na lepszą funkcjonalność laptopów

Nowe procesory mają oferować lepszą wydajność od poprzedników z 10. generacji Core oraz konkurencyjnych modeli Ryzen 5000

Laptopy z nowymi procesorami pojawią się u wszystkich głównych producentów - będą to modele z różnych segmentów cenowych

Na początku warto jednak wyjaśnić - pierwsze procesory Core 11. generacji Tiger Lake-H pojawiły się na rynku już na początku roku, ale wtedy były to słabsze modele tzw. Tiger Lake-H35 (o współczynniku TDP 35 W - dla cieńszych laptopów). Teraz producent poszerza ofertę o wydajniejsze modele Tiger Lake-H45 (o współczynniku TDP 45 W - dla wydajniejszych laptopów), na które czekali prawdziwi wyjadacze.

Co nowego w procesorach Tiger Lake-H45?

Zaskoczenia teoretycznie nie ma, bo modele Tiger Lake-H45 bazują na tej samej architekturze co układy Tiger Lake-H35. Nadal mamy do czynienia z rdzeniami Willow Core i grafiką Xe-LP (w tym przypadku z 32 jednostkami obliczeniowymi), a do produkcji wykorzystano litografię 10nm SuperFin.

Intel chwali się, że nowa architektura przekłada się nawet na 19% wzrostu współczynnika IPC (Instructions Per Cycle – instrukcji wykonywanych w jednym cyklu zegara) względem poprzedniej generacji Comet Lake-H. Dopytany o szczegóły ujawnił, że pomiaru dokonano w benchmarku SPECint (w zastosowaniach wielowątkowych różnica sięga 19%, ale w jednowątkowych jest to maksymalnie 12%).

Nowe procesory oferują jednak lepszą specyfikację. W końcu przygotowano modele z 6 i 8 rdzeniami, których początkowo brakowało w serii Tiger Lake-H (szczególnie, że konkurencja oferowała takie jednostki). Dodatkowo udostępniono kontroler Thunderbolt 4 40 Gb/s oraz 20 linii PCI-Express 4.0, pod które można podłączyć kartę graficzną i nośniki SSD (także w macierzy RAID 0).

Producent wprowadził też nowy chipset (Tiger Lake PCH-H – też wykonany w 10-nanometrowej litografii). Układ obsługuje łączność GbE LAN/2.5G LAN i może być sparowany z bezprzewodową kartą sieciową Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig+).

Specyfikacja procesorów Tiger Lake-H45

Producent przygotował dziesięć nowych modeli z nowej serii – pięć do zastosowań konsumenckich i pięć do zastosowań biznesowych (z obsługą funkcji vPRO).

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Kontroler pamięci Pamięć L3 Grafika Intel vPRO TDP (cTDP) Tiger Lake-H45 Core i9-11980HK 8/16 2,6/5,0 GHz DDR4-3200 24 MB Intel UHD (32 EU) - 45 W (35 W) Xeon W-11955M 8/16 2,6/5,0 GHz DDR4-3200 24 MB Intel UHD (32 EU) TAK 45 W (35 W) Core i9-11950H 8/16 2,6/5,0 GHz DDR4-3200 24 MB Intel UHD (32 EU) TAK 45 W (35 W) Core i9-11900H 8/16 2,5/4,9 GHz DDR4-3200 24 MB Intel UHD (32 EU) - 45 W (35 W) Core i7-11850H 8/16 2,5/4,8 GHz DDR4-3200 24 MB Intel UHD (32 EU) TAK 45 W (35 W) Core i7-11800H 8/16 2,3/4,6 GHz DDR4-3200 24 MB Intel UHD (32 EU) - 45 W (35 W) Xeon W-11855M 6/12 3,2/4,9 GHz DDR4-3200 18 MB Intel UHD (32 EU) TAK 45 W (35 W) Core i5-11500H 6/12 2,9/4,6 GHz DDR4-3200 12 MB Intel UHD (32 EU) TAK 45 W (35 W) Core i5-11400H 6/12 2,7/4,5 GHz DDR4-3200 12 MB Intel UHD (32 EU) - 45 W (35 W) Core i5-11260H 6/12 2,6/4,4 GHz DDR4-3200 12 MB Intel UHD (32 EU) - 45 W (35 W) Tiger Lake-H35 Core i7-11375H 4/8 3,3/5,0 GHz DDR4-3200

LPDDR4x-4267 12 MB Intel Iris Xe (96 EU) - 35 W (28 W) Core i7-11370H 4/8 3,3/4,8 GHz DDR4-3200

LPDDR4x-4267 12 MB Intel Iris Xe (96 EU) - 35 W (28 W) Core i5-11300H 4/8 3,1/4,4 GHz DDR4-3200

LPDDR4x-4267 8 MB Intel Iris Xe (80 EU) - 35 W (28 W)

Modele konsumenckie znajdą zastosowanie głównie w laptopach do gier i tworzenia treści, natomiast wersje biznesowe to sprzęt zaprojektowany typowo z myślą o stacjach roboczych.

Warto zaznaczyć, że topowy model dla użytkowników konsumenckich - Core i9-11980HK, który może być dodatkowo podkręcony (manualnie np. przez Intel XTU lub w trybie automatycznym przez aplikację Intel Speed Optimizer).

W przypadku układów Xeon W-11000M przewidziano dodatkowe funkcje - obsługę pamięci RAM z korekcją błędów ECC, dodatkowe rozszerzenia technologii Hardware Shield, a także funkcje Intel Total Memory Encryption (Intel TME) i Intel Active Management Technology (Intel AMT).

Intel nowym królem wydajności w laptopach

No dobrze, a jak wygląda kwestia wydajności nowych procesorów? Podobno jest bardzo dobrze… a przynajmniej tak wynika ze slajdów udostępnionych przez producenta.

Core i9-11980HK (8 rdzeni/16 wątków) ma być od 5% do nawet 21% wydajniejszy w grach od poprzednika - Core i9-10980HK (8 rdzeni/16 wątków). W porównaniu do topowego modelu konkurencji – Ryzena 9 5900HX (8 rdzeni/16 wątków), różnica ma wynosić od 11% do nawet 26% na korzyść „i-dziewiątki”.

Słabsze modele też mają dobrze wypadać w grach – według producenta, Core i5-11400F (6 rdzeni/12 wątków) śmiało może konkurować z energooszczędnym Ryzena 9 5900HS (8 rdzeni/16 wątków). Warto dodać, że model Intela został połączony z grafiką o ciut mniejszym limicie mocy.

Nowe procesory podobno oferują też konkretny przyrost wydajności podczas pracy twórczej i tworzenia treści. Core i9-11980HK ma być o 14 – 22% wydajniejszy względem Core i9-10980HK (8 rdzeni/16 wątków) i o 18 - 24% względem konkurencyjnego modelu Ryzen 9 5900HX (8 rdzeni/16 wątków).

Intel zapowiada szeroką dostępność laptopów z nowymi procesorami Intel Tiger Lake-H

Producent chwali się, że nowe procesory znajdą zastosowanie w szerokim zakresie konfiguracji laptopów. Szczególnie ciekawie wygląda oferta nowych modeli do gier – podczas gdy modele Tiger Lake-H35 były projektowane głównie z myślą o kompaktowych modelach, układy Tiger Lake-H45 będą dostępne w tańszych laptopach z segmentu 699-999 dolarów, ale też w mocniejszych sprzętach dla entuzjastów (powyżej 999 dolarów).

Swoje konstrukcje zapowiedzieli wszyscy najważniejsi producenci, a pierwsze modele mają być dostępne już podczas premiery lub niedługo później. Czy Intel rzeczywiście odzyskał koronę króla wydajności laptopów? Zapewne przekonamy się podczas testów konstrukcji z nowymi jednostkami. Stay tuned!

Źródło: Intel

Zobacz więcej o procesorach: