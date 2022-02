Yooka-Laylee i Niemożliwe Legowisko to kolejna darmowa gra, jaką można przypisać do swojego konta w sklepie Epic Games Store. Czy warto?

Yooka-Laylee i Niemożliwe Legowisko do pobrania za darmo

Korzystający ze sklepu Epic Games Store przyzwyczaili się już do promocji, w ramach której w każdy czwartek udostępniania jest kolejna darmowa gra. Zgodnie z harmonogramem, tym razem padło na Yooka-Laylee i Niemożliwe Legowisko, drugą część stosunkowo młodej serii rozwijanej przez Playtonic Games.

Oferta obowiązuje przez tydzień. Grę można przypisywać do swojego konta do 10 lutego do godziny 17:00 naszego czasu. Wiadomo już, że wtedy jej miejsce zajmie survival Windbound.

Platformówka także dla najmłodszych

Gry z tego gatunku rzadko kiedy wywołują większy szum, może poza najbardziej rozpoznawalnymi markami. Mają jednak swoje grono sympatyków i potrafią zapewnić sporo dobrej zabawy, w zależności od klimatu, także młodszym graczom. Tutaj mamy do czynienia właśnie z taką propozycją, oznaczenie PEGI 3 nie jest przypadkowe.

Yooka-Laylee i Niemożliwe Legowisko pozwala poznać dalsze losy dwójki bohaterów, tytułowych Yooka i Laylee. Zmierzając (biegając, skacząc, latając, pływając) do swojego głównego wroga muszą pokonać wiele przeszkód w postaci pułapek i mniejszych przeciwników, a także rozwiązać sporo zagadek. Poza etapami w widoku 2,5D są również dodatkowe wyzwania prezentowane w 3D. Wszystkie w całkiem dobrej oprawie graficznej. Kolorowej, ale akurat tutaj to pasuje. Klimatu nadaje również ścieżka dźwiękowa autorstwa Granta Kirkhope'a i Davida Wise'a, postaci cenionych w branży i mających w CV prace przy naprawdę wielu grach.

Źródło: Epic Games Store, Playtonic