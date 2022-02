Ubisoft wydał kolejną aktualizację do gry Far Cry 6. Tym razem można spodziewać się nie tylko poprawek błędów, ale również nowych elementów mających urozmaicić zabawę.

Rambo w Far Cry 6, a w zasadzie odniesienia to niego

Producent i wydawca zarazem chwali się pakietem Rambo - Cała krew. Trudno uniknąć w takim wypadku skojarzeń z doskonale znanym bohaterem. Nie nastawiajcie się jednak, że go tutaj zobaczymy. W przeciwieństwie chociażby do Mortal Kombat 11 gdzie postarano się nie tylko o wizerunek, ale nawet o głos Sylvestera Stallone'a, Ubisoft poszedł na skróty.

Dodatkowa misja do Far Cry 6 pozwala spotkać „superfana Rambo” i pomóc mu w walce z yarańskim okupantem. Można spodziewać się kilku odniesień do kultowych scen z filmów, a także nagrody po wykonaniu misji. To łuk zemsty, który ma być bardzo mocny np. w walce ze śmigłowcami i ciężkimi pojazdami.

Nowa aktualizacja Far Cry 6

Omawiana misja wchodzi w skład nowej aktualizacji Far Cry 6. Została już udostępniona na wszystkich platformach docelowych gry, waży od około 10 GB do około 25 GB (w zależności od platformy).

Przynosi całkiem sporo poprawek błędów zgłaszanych przez graczy, wraz z nią pojawia się też opcja sięgnięcia po płatny już pakiet Zestaw Rambo z przedmiotami kosmetycznymi i dodatkowym sprzętem, z którego korzystał filmowy Rambo.

