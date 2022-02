O zaletach It Takes Two można rozmawiać długo. Przynajmniej w kontekście gry. Czy tak samo dobrze wypadanie ekranizacja? Trudno powiedzieć.

It Takes Two doczeka się ekranizacji

O pracach nad ekranizacją produkcji studia Hazelight jako pierwszy napisał portal variety. Podał przy tym pewne konkrety. Nawiązana została już współpraca z dj2 Entertainment, a głównodowodzącym całym projektem ma być Dmitri M. Johnson. To dość istotne, ponieważ ostatnio miał swój udział przy filmie Sonic the Hedgehog z 2020 roku, który ostatecznie okazał się sporym sukcesem. Obydwie strony potwierdziły już omawiany stan rzeczy, natomiast nie ogłoszono oficjalnie tego, na co widzowie mają się nastawiać. Niekoniecznie będzie to film lub serial, być może nawet dwie produkcje.

„Odbiór It Takes Two był absolutnie niesamowity - zarówno przez media, jak i graczy. Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością rozszerzenia tego IP poza gry, aby docenili to zarówno nowi, jak i powracający fani.” - Oskar Wolontis, kierownik Hazelight

Czy ekranizacja It Takes Two to dobry pomysł?

Przyjęcie It Takes Two faktycznie było bardzo dobre. Gra zebrała bardzo wysokie noty i wśród branżowych dziennikarzy i wśród graczy. Może pochwalić się mianem najczęściej nagradzanej gry z 2021 roku. Pośród pierwszych komentarzy nie brakuje jednak wątpliwości, czy świetna zabawa w kooperacji, z jaką mamy tu do czynienia, może oznaczać równie udany film / serial. Przedstawiciele Hazelight nie mają wątpliwości, że tak. Trudno jednak, aby twierdzili co innego. Wiadomo, że zaangażowani zostaną tu scenarzyści Josh Miller i Patrick Casey, którzy pracowali przy wspomnianym Sonic the Hedgehog.

„Tworzenie świata i historii w It Takes Two było świetną zabawą dla mnie i całego zespołu. Ponieważ gra ma silną narrację z wieloma szalonymi postaciami i tak samo szalonymi momentami akcji w trybie współpracy, potencjał na adaptację na potrzeby filmu lub serialu jest ogromny.” - Josef Fares, założyciel i dyrektor kreatywny Hazelight

Graliście w It Takes Two? Jak zapatrujecie się na plany ekranizacji?

Źródło: variety