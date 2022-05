Rozpoczyna się sezon wyjazdów. Jak zabezpieczyć dom, by pod naszą nieobecność nie stało się nic złego? Najlepiej skorzystać w tym celu z pomocy elektronicznych akcesoriów.

Jak zabezpieczyć dom przed wyjazdem i zapewnić sobie spokojny wypoczynek?

Oczywiście podstawą jest upewnienie się, że pozamykało się okna i drzwi, ale warto też poprosić sąsiadów, rodzinę lub znajomych, by zajrzeli tam od czasu do czasu. W dzisiejszych czasach spokój ducha mogą również przynieść rozmaite urządzenia i elektroniczne gadżety.

Pod pojęciem „zabezpieczenie domu” można rozumieć kilka różnych rzeczy, bo też istnieje więcej niż jedno zagrożenie. Dwa z nich są największe: pierwszy stanowią włamywacze, drugi – rozmaite awarie. Co najlepsze, sprzęt elektroniczny pozwala zabezpieczyć się przed jednym i drugim. Pozwala ci mieć wszystko pod kontrolą, niezależnie od tego jak wiele kilometrów dzieli cię od swojego mieszkania.

Sposób na włamywaczy – odstrasz ich lub złap na gorącym uczynku

Zacznijmy może od tego, że skutecznym sposobem na odstraszanie potencjalnych włamywaczy, jest symulowanie własnej obecności. Świetnie w tym celu sprawdza się tak zwane inteligentne oświetlenie, czyli LED-owe żarówki, które możesz zdalnie włączać i wyłączać. Niektóre modele oferuje ponadto specjalne tryby, które zdejmują z ciebie to zadanie i samodzielnie co jakiś czas aktywują się tak, by sprawiać wrażenie, że ktoś faktycznie znajduje się w domu.

Inteligentne oświetlenie Philips Hue

Philips Hue to najpopularniejszy system inteligentnego oświetlenia. Zestaw startowy zawiera centralkę i dwie żarówki. Oferuje wszystkie kluczowe funkcje, takie jak zmiana barwy, zdalne sterowanie czy harmonogram świecenia.

Jednak pierwszym urządzeniem, jakie przychodzi ci na myśl, jest pewnie kamera do monitoringu. To słuszny trop. Czym kierować się przy wyborze takiego sprzętu? Przede wszystkim jakością nagrań (rozdzielczość Full HD pozwoli uwiecznić na wideo szczegóły, a płynność co najmniej kilkunastu klatek na sekundę zapobiegnie rwaniu się obrazu). Warto też postawić na szeroki kąt widzenia obiektywu (co najmniej 80 stopni), stabilne połączenie z routerem (dzięki czemu w czasie rzeczywistym podejrzysz obraz z kamery) oraz obecność czujników.

Te ostatnie to przede wszystkim czujniki ruchu (mogące na przykład automatycznie wysyłać powiadomienie na telefon, że coś rusza się w twoim mieszkaniu) oraz czujniki oświetlenia (pozwalające na automatyczne przełączanie się kamery pomiędzy trybem dziennym i nocnym).

Kamera do monitoringu TP-Link Tapo C100

TP-Link Tapo C100 to przykład dobrej kamery do monitoringu mieszkania na czas wyjazdu. Kosztuje zaledwie 100 złotych, a rejestruje szczegółowe wideo i w dzień, i w nocy. Więcej polecanych modeli znajdziesz w naszym rankingu.

Niech czujniki czuwają… nad bezpieczeństwem tego domu

O czujniki w ogóle warto zadbać – nie tylko w kontekście kamery do monitoringu. Pomagają w trzymaniu ręki na pulsie, na bieżąco monitorując zdarzenia, wykrywając potencjalne zagrożenia i natychmiastowo cię o nich informując. Najpopularniejsze są następujące akcesoria:

czujniki ruchu wysyłają powiadomienia, gdy wykryta zostanie czyjaś obecność,

czujniki otwarcia drzwi i okien to niewielkie akcesoria, które wysyłają na twój telefon powiadomienie, gdy tylko ktoś otworzy drzwi lub okna,

czujniki zalania montowane przy sprzęcie AGD lub instalacjach wodnych mogą nie tylko informować o wycieku, ale też automatycznie odłączać dopływ wody,

czujniki dymu i ognia wykrywają tego typu zagrożenie i mogą natychmiastowo informować o tym sygnałem dźwiękowym oraz powiadomieniem na telefon.

Warto również zainwestować w inteligentne gniazdka, czyli tak zwane smart plugi. Umożliwiają one zdalne odłączanie prądu. Jeśli więc w połowie drogi na wczasy zaczniesz się zastanawiać, czy aby na pewno wszystkie urządzenia zostały wyłączone, nie musisz się wracać, a jedynie uruchomić aplikację na telefonie i to sprawdzić. W razie czego możesz też od razu naprawić swoje niedopatrzenie.

Inteligentne gniazdko TP-Link Tapo P100

TP-Link Tapo P100 to inteligentne gniazdko oferujące wszystkie kluczowe funkcje, takie jak zdalne zarządzanie czy harmonogram działania. To proste i niedrogie akcesorium, które spełnia wymagania.

Inteligentny dom to bezpieczny dom

Taki właśnie powinien płynąć przekaz z tego tekstu. System inteligentnego domu poprawia nie tylko komfort życia w mieszkaniu, ale też bezpieczeństwo właśnie. Poszczególne elementy systemu współpracują ze sobą, aby dostarczać ci najważniejszych informacji zawsze wtedy, gdy ich potrzebujesz. Pojedyncze akcesoria, jak i całe zestawy smart home znajdziesz w RTV EURO AGD.

Artykuł powstał we współpracy z RTV EURO AGD.