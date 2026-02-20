Ciekawostki

Żabka staje się centrum wszechświata. Teraz nawet uratuje Twój telefon

przeczytasz w 2 min.
Amanda Grzmiel | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Żabka coraz odważniej wkracza na rynek usługowy. W wybranych sklepach pojawiły się automaty z powerbankami. Usługa działa we współpracy z polską firmą Voltrush i pozwala wypożyczyć naładowane urządzenie na godziny, a oddać je w dowolnym punkcie sieci.

Żabka coraz częściej staje się czymś więcej niż zwykłym sklepem spożywczym. Już dziś pełni rolę punktu odbioru/nadania paczek, umożliwia korzystanie z drukarek i skanerów, ma też w swojej ofercie funkcje bankowe - wypłacimy tam gotówkę bez karty. W wybranych lokalizacjach skorzystamy z usług ubezpieczeniowych, oddamy rzeczy do naprawy krawieckiej czy skorzystamy z usług szewca. Kilka dni temu w Tatrach pojawił się też pierwszy food truck Żabki. Teraz do tej listy dołączyły wypożyczalnie powerbanków, które pozwalają uratować smartfona w kryzysowej sytuacji.

Padł ci telefon? Żabka wypożycza powerbanki

Te nietypowe usługi Żabki sprawiają, że staje się ona prawdziwym lokalnym hubem usługowym, w którym można załatwić wiele codziennych spraw w jednym miejscu. Jak działa usługa z powerbankami? Nowe, mobilne ładowanie jest dostępne w wybranych lokalizacjach w Warszawie - stanęły tam automaty Voltrush, z których można wypożyczyć powerbank i natychmiast wrócić do korzystania ze smartfona, płatności zbliżeniowych czy nawigacji w mieście. Z usługi skorzystają osoby powyżej 13. roku życia.

Obsługa odbywa się przez aplikację Voltrush. Po szybkiej rejestracji numeru telefonu użytkownik skanuje kod QR na automacie w Żabce i odbiera urządzenie. Nie trzeba wracać do tego samego sklepu - powerbank można zwrócić w dowolnym innym automacie tej sieci, co przypomina zasadę działania rowerów miejskich.

Ile kosztuje wypożyczenie powerbanka w Żabce?

Do końca marca obowiązują stawki promocyjne. Cennik według progów czasowych:

  •  2 godziny: 6,99 zł,
  •  6 godzin: 9,99 zł,
  •  doba: 12,99 zł.

System działa na kaucji - na starcie blokowane jest 12,99 zł, a po zwrocie rozliczany jest faktyczny czas korzystania. Trzeba pilnować terminów, bo po 48 godzinach naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 99 zł.

Gdzie skorzystasz?

Usługa jest dostępna w ponad 200 punktach w Warszawie. Żabka testuje rozwiązanie na szeroką skalę w stolicy, z planem rozszerzenia na całą Polskę. To element strategii przekształcania sklepów w wielofunkcyjne huby usługowe - obok odbioru paczek, wypłat gotówki, ubezpieczeń czy usług krawieckich.

Z perspektywy biznesowej model jest prosty: klient, który wraca, by oddać urządzenie, może przy okazji zrobić drobne zakupy. Dla użytkownika kluczowa jest elastyczność zwrotu i niskie progi cenowe, które pozwalają szybko uratować telefon w miejskim biegu.

Źródło: Wiadomości Handlowe, zdjęcie: Adobe Stock

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login