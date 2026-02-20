Żabka coraz odważniej wkracza na rynek usługowy. W wybranych sklepach pojawiły się automaty z powerbankami. Usługa działa we współpracy z polską firmą Voltrush i pozwala wypożyczyć naładowane urządzenie na godziny, a oddać je w dowolnym punkcie sieci.

Żabka coraz częściej staje się czymś więcej niż zwykłym sklepem spożywczym. Już dziś pełni rolę punktu odbioru/nadania paczek, umożliwia korzystanie z drukarek i skanerów, ma też w swojej ofercie funkcje bankowe - wypłacimy tam gotówkę bez karty. W wybranych lokalizacjach skorzystamy z usług ubezpieczeniowych, oddamy rzeczy do naprawy krawieckiej czy skorzystamy z usług szewca. Kilka dni temu w Tatrach pojawił się też pierwszy food truck Żabki. Teraz do tej listy dołączyły wypożyczalnie powerbanków, które pozwalają uratować smartfona w kryzysowej sytuacji.

Padł ci telefon? Żabka wypożycza powerbanki

Te nietypowe usługi Żabki sprawiają, że staje się ona prawdziwym lokalnym hubem usługowym, w którym można załatwić wiele codziennych spraw w jednym miejscu. Jak działa usługa z powerbankami? Nowe, mobilne ładowanie jest dostępne w wybranych lokalizacjach w Warszawie - stanęły tam automaty Voltrush, z których można wypożyczyć powerbank i natychmiast wrócić do korzystania ze smartfona, płatności zbliżeniowych czy nawigacji w mieście. Z usługi skorzystają osoby powyżej 13. roku życia.

Obsługa odbywa się przez aplikację Voltrush. Po szybkiej rejestracji numeru telefonu użytkownik skanuje kod QR na automacie w Żabce i odbiera urządzenie. Nie trzeba wracać do tego samego sklepu - powerbank można zwrócić w dowolnym innym automacie tej sieci, co przypomina zasadę działania rowerów miejskich.

Ile kosztuje wypożyczenie powerbanka w Żabce?

Do końca marca obowiązują stawki promocyjne. Cennik według progów czasowych:

2 godziny: 6,99 zł,

6 godzin: 9,99 zł,

doba: 12,99 zł.

System działa na kaucji - na starcie blokowane jest 12,99 zł, a po zwrocie rozliczany jest faktyczny czas korzystania. Trzeba pilnować terminów, bo po 48 godzinach naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 99 zł.

Gdzie skorzystasz?

Usługa jest dostępna w ponad 200 punktach w Warszawie. Żabka testuje rozwiązanie na szeroką skalę w stolicy, z planem rozszerzenia na całą Polskę. To element strategii przekształcania sklepów w wielofunkcyjne huby usługowe - obok odbioru paczek, wypłat gotówki, ubezpieczeń czy usług krawieckich.

Z perspektywy biznesowej model jest prosty: klient, który wraca, by oddać urządzenie, może przy okazji zrobić drobne zakupy. Dla użytkownika kluczowa jest elastyczność zwrotu i niskie progi cenowe, które pozwalają szybko uratować telefon w miejskim biegu.

Źródło: Wiadomości Handlowe, zdjęcie: Adobe Stock