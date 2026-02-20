Najlepsze ekspresy przelewowe. Jaki ekspres wybrać w 2026 roku?

Zastanawiasz się, jaki ekspres przelewowy kupić? W naszym zestawieniu wyjaśniamy, jak działają te urządzenia i na jakie parametry warto zwrócić uwagę, a także pokazujemy ekspresy godne uwagi.

Ekspresy przelewowe są różne - to stwierdzenie jest sporym niedopowiedzeniem, niemniej jest też generycznie prawdziwe. Na rynku znajdziemy i proste “plujki” i ekspresy, które potrafią zaparzyć kawę prawdziwie doskonałą. Udajmy się na wycieczkę do świata kawy przelewowej i wybierzmy najciekawsze, najbardziej godne polecenia modele ekspresów przelewowych.

Ekspres przelewowy, czyli jaki?

Ekspresy przelewowe, spopularyzowane przez amerykańską popkulturę (wiecie, amerykańskie knajpki i idea wielkiej dolewki), oferują zupełnie inne doznania smakowe niż urządzenia ciśnieniowe. Proces ekstrakcji polega tu na grawitacyjnym przepływie wody przez zmielone ziarna umieszczone w filtrze. W rezultacie otrzymujemy napar o mniejszej gęstości (mniejsze „body”), ale za to niezwykle aromatyczny i często mocniejszy pod względem zawartości kofeiny. Trudno wartościować, która metoda jest lepsza – to kwestia indywidualnych preferencji.

Niewątpliwym atutem ekspresów przelewowych jest ich funkcjonalność, w tym opcja podtrzymywania temperatury dzbanka. Wiele modeli posiada wbudowany programator czasowy, który pozwala zaplanować parzenie. Dzięki temu, wstając rano, mamy pewność, że w kuchni czeka już na nas gotowa, ciepła kawa. Urządzenia te, nazywane przez miłośników automatycznych ekspresów ciśnieniowych, nieco krzywdząco plujkami, to sposób na prawdziwą dywersyfikację kawowych wrażeń dla jednych i na szybkie i wygodne parzenie kawy dla innych.

Jakie cechy powinien mieć ekspres przelewowy?

Jaki powinien być dobry ekspres przelewowy? Podstawę konstrukcji stanowi tu zawsze pojemnik na filtr oraz dzbanek podgrzewany przez płytę grzewczą. Przy wyborze warto jednak zwrócić uwagę na dodatkowe udogodnienia, takie jak programator czasowy, czyli po prostu timer, regulacja mocy kawy (to ile ziaren ekspres zmieli) czy funkcja auto-off, która zapewnia bezpieczeństwo i oszczędność prądu.

Nasze zestawienie koncentruje się na urządzeniach nieskomplikowanych i przyjaznych użytkownikowi, które pozwalają cieszyć się czarną kawą bez konieczności zgłębiania tajników baristyki. Niemniej i ci bardziej kawowo zaangażowani znajdą tu coś dla siebie, bo kilka modeli z wyższej półki trafiło do tego rankingu.

Ile kosztuje ekspres przelewowy?

Rozpiętość cenowa ekspresów przelewowych jest ogromna. Na rynku znajdziemy solidne urządzenia już za nieco ponad 100 zł, ale nie brakuje też modeli z segmentu premium, kosztujących w okolicach 1000 zł, a nawet i takich droższych nieco, bardziej ekstrawaganckich. Skąd ta różnica? Droższe sprzęty oferują zazwyczaj wyższą jakość wykonania, prestiż marki oraz funkcje kluczowe dla koneserów, takie jak precyzyjna kontrola temperatury parzenia. Droższe ekspresy zwykle mają też wbudowane młynki, ale nie jest to regułą.

Pytanko, czy warto inwestować w droższy model? To zależy. Prawdziwi pasjonaci, poszukujący idealnego smaku, często lepsze efekty uzyskają, inwestując w dobry młynek, czajnik z regulacją temperatury i manualny dripper lub aeropress. Jeśli jednak szukasz po prostu wygody i dobrej kawy na co dzień, kluczem jest zdefiniowanie własnych potrzeb. Zastanów się: czy naprawdę potrzebujesz wbudowanego młynka? Jak duży dzbanek jest ci niezbędny? Jak długo kawa ma pozostać ciepła? Odpowiedzi na te pytania pozwolą ci określić własne potrzeby, a pośrednio i ustalić, ile powinien kosztować ekspres przelewowy dopasowany do twoich wymagań.

Jaki ekspres przelewowy wybrać? Oto polecane modele w 2026 roku:

Philips Daily Collection HD7435/20



Źródło: home-appliances.philips

Philips Daily Collection HD7435/20 to ekspres atrakcyjny cenowo i oferujący więcej niż przyzwoitą jakość kawy. Użytkownik otrzymuje tu możliwość regulacji zarówno ilości, jak i mocy naparu, a także specjalną dyszę mieszającą, która dba o równomierny rozkład aromatów w dzbanku. Nie zabrakło też standardowych rozwiązań w postaci automatycznego wyłączania czy podtrzymywania temperatury. Ze względu na kompaktowe rozmiary i dzbanek o pojemności 0,6 litra, jest to urządzenie idealne dla dwojga, choć przy większej liczbie gości może okazać się niewystarczające. Pewnym mankamentem jest moc 700 W, która nieco wydłuża czas oczekiwania na kawę, jednak nie dyskwalifikuje tego, naprawdę, godnego polecenia sprzętu.

Moccamaster KBG 741 Select



Źródło: coffeedesk.pl

Moccamaster to ekspres przelewowy klasy premium, stworzony z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. To duże i solidne urządzenie, które dzięki doskonałej jakości wykonania będzie dumnie prezentować się zarówno na domowym blacie, jak i w biurowej kuchni. Jego imponująca moc 1350 W idzie w parze z funkcjonalnością, oferując duży dzbanek, regulację ilości parzonej kawy oraz precyzyjne podtrzymywanie temperatury w idealnym przedziale 80–85 stopni Celsjusza. Prawdziwi koneserzy docenią jednak przede wszystkim zaawansowany system zraszania zmielonych ziaren, który gwarantuje równomierne parzenie i wydobycie pełni aromatu. Choć nie jest to sprzęt dla każdego, w naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć produktu z tak wysokiej półki.

Melitta AromaFresh II



Źródło: konesso.pl

Druga wersja nieprawdopodobnie popularnego, wśród zaangażowanych miłośników kawy, ekspresu przelewowego wprowadza kilka zmian, jak ceramiczny młynek (osobiście wolę młynki stalowe), czy unowocześniony sposób obsługi. Co potrafi ten ekspres? Poza ceramicznym młynkiem znajdziemy tu moc 1080 W, możliwość regulacji mocy naparu, możliwość zaparzenia kawy mielonej, minutnik oraz rozwiązani do usuwania kamienia - w tym te monitorujące stan ekspresu. Do tego prosta obsługa, pojemny dzbanek i nader uniwersalny wygląd, który sprawia, że ekspres odnajdzie się w każdym wnętrzu, w każdej kuchni. Melitta AromaFresh II to następna ekspresu powszechnie uwielbianego i trzeba przyznać, że jakościowo nie odbiega od starszego brata.

Melitta One



Źródło: konesso.pl

Melitta One to bez wątpienia pewnego rodzaju odpowiedź na ekspres Moccamaster KBG 741 - tak stylistycznie, jak i funkcjonalnie. Melitta One to połączenie surowego designu ze stali nierdzewnej i certyfikowanej przez ECBC technologii parzenia. Sercem urządzenia jest wydajna grzałka o mocy 1525 W, która podgrzewa wodę do tempreatury między 92 a 96°C, co w duecie z 9-otworową deszczownicą gwarantuje ekstrakcję kawy bez goryczy. Przygotowanie dzbanka o pojemności 1,25 litra zajmuje zaledwie od 4 do 6 minut - to świetny wynik. Producent zadbał też o ergonomię, wyposażając ekspres w innowacyjny, podświetlany zbiornik na wodę oraz automatyczny program odkamieniania. To sprzęt dla tych, którzy oczekują szybkości, trwałości i doskonałego smaku w industrialno-minimalistycznej formie.

Melitta Aromaboy



Źródło: konesso.pl

Melitta Aromaboy to prawdziwa ikona stylu retro, niezmienna od 1979 roku. Ten najmniejszy na rynku ekspres przelewowy jest idealnym rozwiązaniem do małych kuchni, biur czy kamperów - jeśli ktoś woli przelew od aeropressu. Mimo kompaktowych wymiarów, urządzenie o mocy 500 W parzy wyśmienitą kawę w optymalnej temperaturze 93°C, wydobywając pełnię aromatu. Przezroczysty zbiornik o pojemności 0,3 litra pozwala na przygotowanie dwóch filiżanek naparu (lub jednego solidnego kubka), wykorzystując przy tym filtry w rozmiarze 100. Komfort użytkowania zwiększa podświetlany włącznik oraz funkcja automatycznego wyłączania po 40 minutach, co zapewnia bezpieczeństwo i oszczędność energii. To klasyk wśród ekspresów przelewowych, który udowadnia, że jeśli coś działa i cieszy się popularnością przez dekady, to nie ma sensu przy tym czymś kombinować.

Bosch TKA4M233



Źródło: bosch-home.pl

Bosch TKA4M233 z serii MyMoment to elegancki ekspres przelewowy łączący nowoczesny styl, może nieco pozbawiony tożsamości, ale bardzo uniwersalny, z wygodą użytkowania. Dzięki mocy 1200 W urządzenie błyskawicznie parzy kawę w szklanym dzbanku o pojemności 1,25 litra, co wystarcza na 10 filiżanek. Plusem urządzenia jest wyjmowany zbiornik na wodę, który ułatwia napełnianie prosto z kranu. Funkcja Aroma+ pozwala jednym przyciskiem dostosować intensywność naparu do gustu, a blokada kapania umożliwia nalanie kawy w trakcie cyklu - to rzeczy przydatne, które powszechnie występują w ekspresach przelewowych. Warto wspomnieć jeszcze o łatwym odkamienianiu oraz funkcji automatycznego wyłączenia ekspresu - płyty grzewczej - po 40 minutach.

Philips All-in-1 Brew



Źródło: home-appliances.philips

Philips All-in-1 Brew to prawdziwie wszechstronny ekspres przelewowy, który eliminuje potrzebę posiadania osobnego młynka, coś jak Melitta AromaFresh II, ale z nieco nienachalną stylistyką. Urządzenie wyposażono w żarnowy młynek z regulacją grubości mielenia i dzbanek o pojemności 1,25 litra. Co ciekawe, ekspres potrafi utrzymywać temperaturę naparu do 5 godzin i ma dwie kieszenie na ziarna kawy - taki ukłon dla tych, którzy np. lubią napić się świeżo mielonej kawy bezkofeinowej. Co jeszcze tu znajdziemy? Intuicyjny panel LED z timerem, umożliwiający pełną personalizację mocy i ilości kawy, czyli ukłon w stronę tych szukających nutki nowoczesnego, technologicznego szaleństwa.

Najlepszy ekspres przelewowy - subiektywna opinia

Na koniec klasyczne pytanie: co wybrałbym dla siebie? Tutaj toczę walkę między sercem a rozumem. Serce wyrywa się do Moccamastera Select KBG 741 – za jego piękny design. Jednak wewnętrzny pragmatyzm każe mi spoglądać przychylnie na Philips Daily Collection HD7435/20. Dlaczego? Otóż, gdyż jest to kompaktowy sprzęt, który oferuje powtarzalność i po prostu dobrą kawę, ale… Ale będę przekorny i wskażę jako najlepszy ekspres przelewowy Melitta AromaFresh II, bo ma wbudowany młynek, bo jest nieprawdopodobnie powtarzalny, łatwy w obsłudze i estetyczny nad wyraz. Do tego jest rozsądnie wyceniony i jako użytkownik poprzedniej generacji AromaFresh mogę polecić tę serię z czystym sumieniem.