Nowa konkurencja dla Apple Watcha. Meta wraca do gry

Wygląda na to, że Meta wznowiła prace nad porzuconym przed laty smartwatchem.

Przypomnijmy, że prace nad pierwszym smartwatchem Mety zostały wstrzymane w 2022 roku. Ambitny projekt miał się okazać zbyt dużym wyzwaniem technologicznym w czasach, gdy firma musiała przeprowadzić redukcję kosztów. Inżynierowie zostali wówczas oddelegowani do projektów związanych w rozszerzoną rzeczywistością.

Smartwatch Mety powraca

Jak donosi serwis The Information, Meta po latach rozpoczęła prace nad nowym smartwatchem, ukrywającym się pod kodowym oznaczeniem Malibu 2. Premiera planowana jest ponoć na 2026 rok.

O samym urządzeniu nie wiadomo niestety zbyt wiele. Raport wskazuje jedynie, że zegarek zostanie zintegrowany z wirtualnym asystentem Meta AI oraz będzie miał rozbudowane funkcje zdrowotne.

A tak wyglądał porzucony zegarek Mety

W 2022 roku Bloomberg dotarł do zdjęć prototypu anulowanego zegarka. Projekt miał mieć dwa aparaty, umożliwiające robienie zdjęć po założeniu i zdjęciu smartwatcha. Z kolei sensory wykrywające sygnały nerwowe miałyby pozwolić na sterowanie innymi urządzeniami ruchami nadgarstka.

Prototyp anulowanego zegarka Mety (fot. Bloomberg)

Niejako rozwinięciem tej idei są okulary Meta Ray-Ban Display, które umożliwiają robienie zdjęć bez sięgania po telefon, a dołączona opaska Meta Neural Band wykrywa złożone gesty.

Nie wiadomo jednak, czy pierwotna idea smartwatcha przetrwała i Meta wciąż planuje implementację tych funkcji. Powinniśmy się przekonać w ciągu kilku miesięcy.