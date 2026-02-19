Płatności wracają na zegarki Huawei Watch. Znalazł się nowy partner

Zegarkami Huawei będzie można płacić podpinając niemal dowolną kartę Mastercard lub Visa.

Przypomnijmy, że Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła uprawnienia firmie Quicko, której platforma była kompatybilna z zegarkami Huaweia, umożliwiając realizację płatności zbliżeniowych. Otrzymałem wówczas informację, że trwają poszukiwania nowych partnerów. I wygląda na to, że pierwszy się znalazł.

Huawei i Curve łączą siły

Otrzymałem nieoficjalną informację, że Huawei pracuje nad integracją swoich zegarków z popularną platformą Curve.

Z punktu widzenia klientów jest to o tyle istotne, że Curve - w przeciwieństwie do Quicko - nie wymaga zakładania nowego konta prepaid i generowania dodatkowej wirtualnej karty. Aplikacja umożliwia podpięcie własnych kart Mastercard lub Visa.

Curve to brytyjski fintech, który wystartował komercyjnie w 2018 roku i od tego czasu jest dostępny w Polsce. Istnieje więc szansa, że tej platformy KFN nie zamknie z dnia na dzień.

Uzyskane przez nas informacje mają na razie charakter nieoficjalny, ale ogłoszenie współpracy Huaweia i Curve jest ponoć bliskie.