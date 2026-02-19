  • benchmark.pl
  • Płatności wracają na zegarki Huawei Watch. Znalazł się nowy partner
Płatności wracają na zegarki Huawei Watch. Znalazł się nowy partner

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
1 komentarz

Zegarkami Huawei będzie można płacić podpinając niemal dowolną kartę Mastercard lub Visa.

Przypomnijmy, że Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła uprawnienia firmie Quicko, której platforma była kompatybilna z zegarkami Huaweia, umożliwiając realizację płatności zbliżeniowych. Otrzymałem wówczas informację, że trwają poszukiwania nowych partnerów. I wygląda na to, że pierwszy się znalazł. 

Huawei i Curve łączą siły

Otrzymałem nieoficjalną informację, że Huawei pracuje nad integracją swoich zegarków z popularną platformą Curve. 

Z punktu widzenia klientów jest to o tyle istotne, że Curve - w przeciwieństwie do Quicko - nie wymaga zakładania nowego konta prepaid i generowania dodatkowej wirtualnej karty. Aplikacja umożliwia podpięcie własnych kart Mastercard lub Visa. 

Curve to brytyjski fintech, który wystartował komercyjnie w 2018 roku i od tego czasu jest dostępny w Polsce. Istnieje więc szansa, że tej platformy KFN nie zamknie z dnia na dzień. 

Uzyskane przez nas informacje mają na razie charakter nieoficjalny, ale ogłoszenie współpracy Huaweia i Curve jest ponoć bliskie. 

Komentarze

1
  • avatar
    patryk1011
    1
    Curve używam od dawna, na telefonach Huawei też działa Curve pay, Bardzo fajnie że nie poddają się i idą w Huawei, którego każdy już chce zniszczyć...

