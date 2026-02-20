Patrzę na ceny Pixela 10a i jednej rzeczy nie rozumiem [OPINIA]

W sieci nie brakuje narzekań, że Pixel 10a niewiele różni się od Pixela 9a, ale to nieprawda, bo jest między nimi jedna ogromna różnica. Cena.

Gdy pojawiły się przecieki, że Pixel 10a odziedziczy design i znaczną część specyfikacji po Pixelu 9a, spodziewałem się, że Google zrobi to, co zwykle w tego typu sytuacjach robi Apple. Po prostu usunie starszy model z oferty, by "skazać" potencjalnych klientów na wybór najnowszego telefonu.

Na pokazie przedpremierowym otrzymałem jednak informację, że Pixel 9a pozostanie w ofercie. Spodziewałem się wówczas, że oba smartfony będzie dzielić jakieś 200 zł różnicy. Tymczasem…

Pixel 9a jest znaaacznie tańszy niż Pixel 10a. Gdzie tu sens? Gdzie tu logika?

Po premierze nowego modelu, ceny smartfonów z linii "a" w sklepie Google Store prezentują się tak:

Pixel 10a (8/128 GB) - 2349 zł;

Pixel 9a (8/128 GB) - 1899 zł;

Pixel 10a (8/256 GB) - 2799 zł;

Pixel 9a (8/256 GB) - 2399 zł.

Pixel 9a (po lewej) i Pixel 10a (po prawej)

W zależności od wariantu, Pixel 9a jest tańszy o 450 lub 400 zł. Albo - jak kto woli - o 20 lub 15 proc. I abstrahuję już od tego, że smartfon dostępny jest od niemal roku, więc jego ceny na wolnym rynku zdążyły spaść jeszcze mocniej. Porównywarki cenowe wskazują, że spokojnie da się go dziś kupić za 1650-1700 zł.

Pixel 10a kontra Pixel 9a - różnice

W porównaniu z ubiegłorocznym modelem, Pixel 10a ma bardzo zbliżone wzornictwo, ekran o podobnych parametrach, ten sam procesor, tę samą ilość pamięci, te same aparaty, tę samą generację modułów łączności i baterię o tej samej pojemności.

Pixel 10a Pixel 9a Ekran OLED 6,3 cala,

2424 x 1080 (421 ppi),

60-120 Hz,

jasność do 3000 nitów OLED 6,3 cala,

2424 x 1080 (421 ppi),

60-120 Hz,

jasność do 2700 nitów Głośniki stereo Czip Tensor G4 Pamięć RAM 8 GB Pamięć na dane 128 lub 256 GB Aparat główny 48 Mpix,

1/2 cala,

f/1,7,

optyczna stabilizacja obrazu Aparat UW 13 Mpix (1/3,1 cala),

ultraszerokokątny,

f/2,2 Aparat przedni 13 Mpix,

f/2,2 Łączność 5G, Wi-Fi 6e,

Bluetooth 5.3,

NFC, eSIM Połączenia satelitarne tak nie Biometria czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

skaner twarzy 2D Bateria 5100 mAh,

ładowanie 30 W,

bezprzewodowe 10 W 5100 mAh,

ładowanie 23 W,

bezprzewodowe 7,5 W Wymiary 153,9 x 73 x 9 mm 154,7 x 73,3 x 8,9 mm Waga 183 g 186 g System Android 16,

7 aktualizacji Android 15,

7 aktualizacji Odporność IP68,

Gorilla Glass 7i (ekran) IP68,

Gorilla Glass 3 (ekran)

Nie jest jednak tak, że oba smartfony kompletnie się nie różnią, bo wbrew pozorom lista zmian jest dość duża. Sęk w tym, że Pixel 10a wnosi bardzo dużo bardzo małych ulepszeń, czyli:

brak wystającego aparatu (w 9a obiektyw wystaje z obudowy o ułamek milimetra);

o 11 proc. jaśniejszy wyświetlacz (3000 zamiast 2700 nitów);

mocniejsze szkło na ekranie (Gorilla Glass 7i zamiast Gorilla Glass 3);

szybsze ładowanie przewodowe (30 W zamiast 23 W);

szybsze ładowanie bezprzewodowe (10 W zamiast 7,5 W);

satelitarne połączenia alarmowe, które pozwalają wysłać wiadomość do służb ratowniczych z miejsc bez zasięgu sieci komórkowej czy Wi-Fi;

funkcję Fotoasystent, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do dawania wskazówek na temat komponowania zdjęć;

Automatyczne najlepsze ujęcie, czyli tryb zdjęć grupowych, który pozwala podmienić ujęcie twarzy każdej osoby, gdy ktoś np. zamknie oczy;

Quick Share z obsługą AirDropa, czyli funkcję do bezprzewodowej wymiany plików z iPhone’ami;

o rok dłuższy okres wsparcia aktualizacyjnego (7 lat dla obu modeli, ale 9a ma już jedną dużą aktualizację za sobą).

Pixel 9a (po lewej) i Pixel 10a (po prawej)

Warto odnotować, że część różnic wykreowano sztucznie, bo przecież Pixel 9a mógłby otrzymać większość nowości software’owych w aktualizacji. Przykładowo niedawno Google dostarczył obsługę AirDropa na wszystkie modele z linii Pixel 9 z wyjątkiem modelu 9a, prawdopodobnie tylko po to, by 10a miał dodatkowy wyróżnik.

Ale czy są to różnice warte dopłaty 450 zł? Tu mam wątpliwości. Osobiście uzależniłbym wybór od łączności satelitarnej, która działa w 34 krajach, w tym w Polsce. Jest to funkcja, która może uratować życie, więc jeśli ktoś dużo czasu spędza w górach czy lasach, to Pixel 10a może się okazać najbardziej opłacalnym smartfonem na rynku.

Google Pixel 10a - dostępne kolory

Najbardziej żałuję, że Pixel 10a nie otrzymał magnetycznego złącza Pixelsnap, które wcześniej trafiło do modeli 10, 10 Pro i 10 Pro XL. Kompatybilność z setkami akcesoriów MagSafe mogłaby stanowić istotną przewagę.

Póki co Pixel 10a broni się promocją startową

Do 18 marca Google sprzedaje Pixela 10a w pakiecie z darmowymi słuchawkami Pixel Buds 2a, które podczas testów zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie. Ich wartość w Google Storze to 649 zł, co mocno uatrakcyjnia ofertę.

Gdy okres promocji się skończy, z opłacalnością Pixela 10a może być ciężko. Zwłaszcza że za nieco ponad 2000 zł wciąż można upolować Pixela 9, czyli flagowca z 2024 roku, który jest pod wieloma względami lepszy niż 10a.

Za to atrakcyjność Pixela 9a mocno wzrosła

Niemal rok temu chwaliłem Pixela 9a w recenzji i podtrzymuję opinię, że to jedna z ciekawszych propozycji, bo błyskawiczne aktualizacje Androida, kompaktowe wymiary, niezła bateria i solidny aparat wciąż robią robotę.

A teraz, gdy ceny spadły mocno poniżej 2000 zł, Pixel 9a jest w mojej ocenie jeszcze bardziej godny uwagi.