Więcej AI od T-Mobile. Zostaniesz podcasterem w kilka chwil

Sztuczna inteligencja po raz kolejny jest w centrum oferty T-Mobile. Tym razem operator poszerza zakres dostępnych narzędzi o rozwiązania Eleven Labs, dając swoim klientom dodatkowe możliwości.

Podczas czwartkowej prezentacji operator przekazał kilka danych dotyczących sztucznej inteligencji. Według badań Deutsche Telekom Polacy coraz częściej i coraz chętniej sięgają po narzędzia oparte o AI. Najczęściej robią to, by wyszukiwać informacje (50 proc. ankietowanych), uczyć się (36 proc. ankietowanych) oraz po to, by tworzyć obrazy (25 proc.).

Większość współczesnych smartfonów oferuje bezpłatne lub częściowo płatne narzędzia, które pozwalają wykorzystać AI na wspomniane wcześniej sposoby. T-Mobile Polska udostępniał już wcześniej klientom dostęp do Perplexity Pro oraz Picsart. Wystarczyło uruchomić aplikację Mój T-Mobile i obebrać kody dostępu. Działanie Magenta AI w czerwcu sprawdził Miron. Teraz firma stawia na nową usługę całkowicie we własnej aplikacji.

Eleven Labs dołącza do korzyści w aplikacji Mój T-Mobile

Nowością w ofercie dostępnej w aplikacji Mój T-Mobile jest narzędzie Eleven Labs. Z jego pomocą możemy zarówno generować, jak i syntezować mowę. Jeśli nie czujemy się pewnie, wystarczy wpisać zdania, które przeczyta jeden z wielu proponowanych głosów. Możemy też stworzyć własną próbkę głosu, która posłuży do stworzenia modelu głosowego brzmiącego niemal tak, jak my bez drogiego sprzętu do nagrań.

Rozwiązanie rozszerza pakiet funkcji dostępnych już za pośrednictwem aplikacji Mój T-Mobile. Najpierw musimy skierować się do sekcji “Magenta AI”, a następnie przejść do zakładki “Kreator”. Stamtąd wybierzemy opcję stworzenia podcastu albo na podstawie własnych źródeł, albo wiedzy zaczerpniętej z internetu. Odsłuchamy też kilku gotowych programów. Tworzenie podcastu może zająć chwilę, dlatego aplikacja pozwala przysłać powiadomienie, gdy podcast będzie gotowy.

Podcasty w aplikacji Mój T-Mobile wygeneruje AI od Eleven Labs

Firma głęboko wierzy w rozwój sztucznej inteligencji. Jak podkreśla Maximiliano Bellassai, członek zarządu ds. B2C T‑Mobile Polska: "Chcemy budować zaufanie do AI i pokazywać, że nie musi ona być ani skomplikowana, ani droga. Magenta AI to zestaw narzędzi, które są tak łatwe w użyciu, że każdy może zacząć z nich korzystać tu i teraz. Traktujemy naszych klientów jak magentowych VIP‑ów i dajemy im to, co najlepsze – bez limitów i bez ryzyka."

Źródło: Biuro Prasowe T-Mobile