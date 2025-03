Zabrałem realme 14 Pro+ na spacer. To iście stylowy smartfon imprezowy

Producenci smartfonów za 6000 zł będą wściekli na realme za wybicie im z rąk karty przetargowej. Funkcja znana z flagowców stała się właśnie znacznie przystępniejsza.

Na polskim rynku debiutują właśnie modele realme 14 Pro oraz realme 14 Pro+. Miałem już okazję przedpremierowo spędzić trochę czasu z tym drugim i zabrać go na fotograficzny spacer.

realme 14 Pro+ zachwyca zoomem

Jednym z największych przełomów technologicznych w smartfonach są teleobiektywy o konstrukcji peryskopowej, która pozwala na połączenie sporej matrycy z długą ogniskową. Dzięki temu, że soczewki ułożone są wzdłuż obudowy, a wpadające przez nie światło jest załamywanie przez lustra, możliwe jest osiągnięcie ponadprzeciętnie dobrego zoomu bez konieczności drastycznego pogrubiania obudowy.

Takie aparaty przez lata stanowiły wyróżnik topowych modeli za 5, 6 czy nawet 7 tys. zł. realme 14 Pro+ startuje z poziomu 2299 zł (lub 2099 zł w promocji premierowej), a też został uzbrojony w system aparatów, jakie do niedawna można było spotkać tylko we flagowcach

Połączenie 3-krotnego przybliżenia optycznego i sporego sensora 50 Mpix przekłada się na naprawdę niezły zoom hybrydowy, sięgający aż 120x.

Zdjęcia z zoomem 0,6x, 1x, 2x, 3x, 6x, 10x, 20x, 30x, 60x i 120x

Zoom 120x to raczej sztuka dla sztuki i w codziennym użytkowaniu może się przydać najwyżej do odczytania czegoś z daleka. Ale już fotki 20x czy 30x wypadają ponadprzeciętnie dobrze jak na tę klasę cenową i w wielu scenariuszach są totalnie użyteczne.Jasność użytego w realme 14 Pro+ teleobiektywu również nie odstaje od segmentu premium, dzięki czemu sprawdza się on także w trudniejszych warunkach oświetleniowych.

Zdjęcia z zoomem 0,6x, 1x, 3x i 6x

Pożądanym efektem ubocznym połączenia dużej matrycy i długiej ogniskowej jest płytka głębia ostrości. Podczas fotografowania obiektów z kilkudziesięciu centymetrów generowane jest intensywne, naturalne i miłe dla oka rozmycie tła.

Zdjęcia z zoomem 0,6x, 1x, 3x i 6x

Osoby prowadzące bardziej imprezowy tryb życia docenią to, jak dobrze tryb nocny współpracuje z innymi funkcjami aparatu. Nawet w słabym świetle można zrobić zdjęcie portretowe na długiej ogniskowej, a telefon skutecznie odseparuje obiekt na pierwszym planie od tła i zniweluje przepalenia pochodzące z jasnych punktów. Efekty robią wrażenie.

Gdy światła jest naprawdę mało, można skorzystać z doświetlenia MagicFlow Triple Flash. Smartfon wykorzystuje trzy diody o różnej temperaturze barwowej, dzięki czemu światło padające na fotografowaną twarz zachowuje naturalny odcień.

Aparat realme 14 Pro+ wspierany jest przez sztuczną inteligencję, która odpowiada m.in. za wyostrzanie zdjęć czy szybsze działanie migawki. Moją ulubioną funkcją jest Gumka AI 2.0, pozwalająca usunąć ze zdjęcia niechciane obiekty. Jej skuteczność jest imponująca.

realme 14 Pro+ zmienia swój wygląd niczym kameleon

Smartfony realme 14 Pro i realme 14 Pro+ dostępne są w dwóch wariantach kolorystycznych. Perłowy ma unikalny dla każdego egzemplarza wzór i zmienia kolor pod wpływem niskiej temperatury. Poniżej 16 stopni Celsjusza nabiera niebieskiego zabarwienia.

Dzięki temu, że zabarwieniu ulega jedynie nieregularny wzór, obudowa w każdych okolicznościach wygląda schludnie. Nawet wtedy, gdy dół ma styczność z ciepłą skórą i niebieskie akcenty pojawiają się tylko w górnej części.

Estetów zadowoli także to, że ramki otaczające wyświetlacz realme 14 Pro+ są bardzo małe i symetryczne. Sam ekran jest zakrzywiony z czterech stron.

Co istotne, realme 14 Pro+ dołączył do grona smartfonów z najwyższym certyfikatem wodoszczelności IP69. Świadczy on o tym, że odporność urządzenia została przetestowana nie tylko pod kątem zanurzeń, ale i działania wody o wysokiej temperaturze pod ciśnieniem.

Smukły i lekki, a z wielką baterią

realme 14 Pro+ mierzy raptem 8 mm grubości i waży jedynie 194 g, a w jego wnętrzu i tak zmieściła się bateria o pojemności aż 6000 mAh.

Producent zastosował akumulator krzemowo-węglowy. Ta nowa technologia cechuje się wyższą gęstością energetyczna, dzięki czemu wzrost pojemności akumulatora nie przekłada się na konieczności zwiększenia gabarytów.

Nie dość, że bateria jest pojemna, to jeszcze dzięki ładowaniu 80 W można ją naładować do połowy w raptem 24 minuty. Liczby te zawstydzają niejednego flagowca.

realme 14 Pro i realme 14 Pro+ dostępne są w promocji premierowej

Na polskim rynku debiutują właśnie dwaj reprezentanci nowej serii - realme 14 Pro oraz realme 14 Pro+. Smartfony różnią się od siebie m.in. rozdzielczością ekranów, zastosowanymi czipami oraz systemem aparatów.

Poniżej przygotowaliśmy porównanie kluczowych parametrów technicznych oraz cen.

realme 14 Pro realme 14 Pro+ Ekran AMOLED 6,77 cala,

2392 x 1080 (388 ppi),

120 Hz AMOLED 6,83 cala,

2800 x 1272 (480 ppi),

120 Hz Głośniki Stereo Stereo Czip MediaTek Dimensity 7300 Energy Snapdragon 7s Gen 3 Pamięć RAM 8 lub 12 GB 8 lub 12 GB Pamięć na dane 256 lub 512 GB 256 lub 512 GB Aparat główny 50 Mpix (1/1,95 cala),

f/1,8,

optyczna stabilizacja 50 Mpix (1/1,56 cala),

f/1,8,

optyczna stabilizacja Aparat dodatkowy 2 Mpix,

detekcja głębi,

f/2,4 8 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 Aparat tele - 50 Mpix,

teleobiektyw 3x,

f/2,7, optyczna stabilizacja Aparat przedni 16 Mpix (1/3,09 cala),

f/2,4 32 Mpix (1/2,74 cala),

f/2,0 Łączność 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.2, NFC 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC,

eSIM Czytnik linii papilarnych w ekranie, optyczny w ekranie, optyczny Bateria 6000 mAh,

ładowanie 45 W 6000 mAh,

ładowanie 80 W Wymiary 16,.8 x 74,9 x 7,6 mm 163,5 x 77,3 x 8 mm Waga 179 g 194 g Android 15 z realme UI 6.0 15 z realme UI 6.0 Odporność IP68 i IP69,

MIL-STD-810H IP68 i IP69,

MIL-STD-810H

Oba użyte procesory są wykonane w procesie litograficznym i oba są wspierane przez system chłodzenia bazujący na komorze parowej. realme 14 Pro+ wykorzystuje jednak nowszą architekturę rdzeni Cortex-A720, więc użytkownicy mogą liczyć na jeszcze wyższą wydajność.

Producent przygotował promocję na start. Osoby, które zamówią smartfon w okresie od 3 do 16 marca mogą liczyć na promocyjne ceny:

realme 14 Pro (8/256 GB) - 1599 zł (zamiast 1799 zł);

realme 14 Pro (12/512 GB) - 1799 zł (zamiast 1999 zł);

realme 14 Pro+ (8/256 GB) - 2099 zł (zamiast 2299 zł);

realme 14 Pro+ (12/512 GB) - 2299 zł (zamiast 2499 zł).

To który model wybieracie?