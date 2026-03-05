Ciekawostki

Nie tylko ropa i gaz. W tej branży ceny też mogą wystrzelić

Mateusz Tomczak | Redaktor serwisu benchmark.pl
Wojna USA i Izraela z Iranem stwarza zagrożenie dla dostaw kluczowych surowców, w tym helu niezbędnego w produkcji półprzewodników, co może istotnie wpłynąć na globalne rynki.

Media z Korei Południowej donoszą o obawach firm z branży półprzewodników. W ich ocenie wojna w Zatoce Perskiej, zwłaszcza jeśli będzie się przedłużać, może poważnie zakłócić dostawy niezbędnych materiałów do produkcji półprzewodników, a w konsekwencji wywołać wzrost cen energii i samych układów scalonych. Ostrzeżenie wydał m.in. przedstawiciel południowokoreańskich władz, deputowany Kim Jung Be, po rozmowach z liderami branży technologicznej, w tym Samsung Electronics.

Napięcia na Bliskim Wchodzie a sektor półprzewodników

- Przedstawiciele branży podnieśli możliwość zakłócenia produkcji [...], jeśli część kluczowych materiałów nie będzie mogła być sprowadzana z Bliskiego Wschodu - powiedział Kim Jung Be.

Hel jest niezbędnym materiałem w procesie chłodzenia i produkcji półprzewodników, a jego alternatywy obecnie nie istnieją. Producentem do tej pory dominującym na rynku pozostaje Katar, a wybrane obiekty w tym kraju (z racji obecności tam amerykańskich sił i sprzętu) znalazły się na celowniku irańskich pocisków i rakiet.

Komunikat branżowego giganta

Jak poinformowała agencja Reuters, koncern SK Hynix zapewnił w oświadczeniu, że dysponuje zapasami pozwalającymi na utrzymanie ciągłości produkcji, ale Samsung Electronics unika komentowania swojej sytuacji. Koreańskie media przekazały jednak, że napięcia w rejonie doprowadziły do ewakuacji personelu Samsung Electronics z Iranu i Izraela do bezpieczniejszych regionów, takich jak Egipt, Jordania i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Konsekwencje blokady cieśniny Ormuz

Iran, w odpowiedzi na naloty Izraela i Stanów Zjednoczonych, ogłosił blokadę cieśniny Ormuz - kluczowej dla światowego handlu. Taki rozwój sytuacji może znacząco wpłynąć na globalny rynek nie tylko surowców energetycznych, o których mówi się zdecydowanie najwięcej.

Analitycy wskazują, że Korea Południowa jako lider w produkcji półprzewodników również może odczuć skutki wojny w Iranie, co w konsekwencji wpłynie na jej przemysł i ceny układów scalonych.

Źródło: PAP, foto: Cieśnina Ormuz, zdjęcie poglądowe (wikipedia)

