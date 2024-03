TikTok każdego miesiąca przyciąga setki milionów użytkowników. Ten kolos wśród serwisów społecznościowych może mieć wkrótce niemały problem. W przyszłym tygodniu odbędzie się głosowanie nad projektem ustawy mogącej zakazać TikToka w całym USA.

TikTok rozrósł się do niewyobrażalnych rozmiarów. Serwis działa jak magnes i przyciąga każdego miesiąca ponad 134 mln użytkowników w samej tylko Europie. Niemniej istnieje też ciemna strona TikToka, o czym przypomina afera związana z inwigilacją przez TikTok oraz spektakularna kara dla TikToka w wysokości 345 mln euro. Teraz USA wytaczają naprawdę ciężkie działa.

Izba Reprezentantów zagłosuje w przyszłym tygodniu nad projektem ustawy mogącej doprowadzić do sprzedaży TikToka lub nawet całkowitego zakazu tej aplikacji na terenie USA.

Początek końca TikToka w USA?

“Komisja ds. Energii i Handlu Izby Reprezentantów właśnie zagłosowałą 50-0, by zmusić TikToka do zerwania powiązań z Komunistyczną Partią Chin. Przedstawię ten kluczowy dla bezpieczeństwa narodowego projekt ustawy pod głosowanie w Izbie Reprezentantów w przyszłym tygodniu.” - poinformował na platformie X Steve Scalise, lider większości w Izbie Reprezentantów.

Projekt ustawy zakłada możliwość zakazu sprzedaży lub nawet zablokowania TikToka na terenie USA, chyba że jego właściciel - chińska firma ByteDance - sprzeda platformę podmiotowi, który nie jest związany z Komunistyczną Partią Chin. W przypadku, gdy ustawa wejdzie w życie, ByteDance będzie miało na to 165 dni.

TikTok ma "broń"

Jak informuje CNN, TikTok nie pozostaje bezbronny. Serwis czuje zagrożenie i próbuje mobilizować swoich użytkowników w USA. Niektórzy z nich otrzymali pełnoekranowe okienka ostrzegające, że ta ustawa "pozbawi 170 mln Amerykanów konstytucyjnego prawa do wolności słowa".

Przedstawiciele TikToka piszą wprost, że "to ustawodawstwo ma z góry określony wynik: całkowity zakaz TikTok w Stanach Zjednoczonych", co w konsekwencji zagrozi nie tylko wolności słowa, ale i "zaszkodzi to milionom firm, pozbawi artystów publiczności i zniszczy źródła utrzymania niezliczonych twórców w całym kraju".

