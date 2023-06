Popularne obudowy komputerów mogą pomieścić płyty główne w pełnym formacie ATX. Niektórzy jednak szukają czegoś mniejszego, dostosowanego do platform mATX lub Mini-ITX. Optymalnym rozwiązaniem może okazać się Zalman Z1 Iceberg.

Zalman Z1 Iceberg to obudowa komputerowa w formacie Micro ATX Mid-Tower zdolna do obsługi płyt mATX i Mini-ITX. Jej wymiary wynoszą 409 x 221 x 426 mm. Całość waży 5 kg.

Zalman Z1 Iceberg

Przedni panel charakteryzuje się minimalistycznym wzornictwem. A ponadto producent wyposażył go w dwa wentylatory 120 mm i sieciowy otwór wentylacyjny z boku. Natomiast na tył obudowy trafił dodatkowy rotor 120 mm, co ma umożliwić szybki odpływ ciepła. Z boku obudowy umieszczono montowany na zawiasach boczny panel ze szkła hartowanego 3 mm, co ma zapewnić efektywny wygląd i łatwy dostęp do wnętrza.

Na górze obudowy znajdziemy panel I/O składający się z przycisku zasilania i resetu, złącza słuchawkowego, złącza mikrofonowego, trzech portów USB (w tym dwóch w standardzie 3.0) i diod sygnalizacyjnych. Pozostałą powierzchnię górną zajmuje filtr magnetyczny, który ma chronić podzespoły przed kurzem.

Obudowa Zalman Z1 Iceberg może ponadto obsługiwać maksymalnie pięć wentylatorów, trzy radiatory (tył do 120 mm, góra do 240 mm, przód do 280 mm), pięć dysków SSD 2,5 cala oraz dwa nośniki HDD 3,5 cala. Jeśli chodzi o komponenty, w środku mogą znajdować się chłodzenie CPU o wysokości do 160 mm, karta graficzna do 330 mm i zasilacz do 210 mm (lub 355 mm bez wnęki napędowej). Ponadto warto wspomnieć o czterech gniazdach PCI.

Cena obudowy

Obudowa Zalman Z1 Iceberg jest dostępna w sklepach; jej ceny rozpoczynają się od 180 zł. W sprzedaży jest również wariant White. Kosztuje on ok. 200 zł.

źródło: materiały prasowe