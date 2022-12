Szukacie przewiewnej obudowy w dobrej cenie? Firma Genesis przygotowała ciekawą propozycję, która ma szansę spotkać się ze sporym zainteresowaniem użytkowników.

Genesis Irid 505F bazuje na konstrukcji wcześniejszego modelu Irid 505 v2 (testowaliśmy podobny model Irid 505 ARGB). Producent wprowadził tutaj kilka usprawnień, dzięki czemu obudowa ma szansę stać się jedną z najlepszych obudów dla graczy.

Genesis Irid 505F – przewiewna obudowa w dobrej cenie

Nowy model na pierwszy rzut oka wygląda podobnie do poprzednika. Producent zastosował front z siatki mesh (w nowej wersji ma on mniejsze otwory, co powinno dokładniejsze filtrowanie zabrudzeń), a z boku wstawiono panel z hartowanego szkła.

Zestaw portów nie uległ zmianie. Na górnym panelu wyprowadzono po dwa gniazda USB 2.0 i USB 3.0, a także wejście i wyjście audio.

W środku przewidziano miejsce dla płyty głównej ATX i długich kart graficznych (do 380 mm). Do tego siedem miejsce na dyski – obudowa oferuje pięć miejsc na nośniki 2,5 cala oraz dwie zatoki na dyski 2,5 lub 3,5 cala.

Nowa obudowa ma zapewniać bardzo dobrą wentylację podzespołów. Standardowe wyposażenie obejmuje pięć wentylatorów Oxal 120 (to modele o prędkości obrotowej 1300 RPM). Trzy zamontowano z przodu, jedne u góry i jeden z tyłu. W razie potrzeby z przodu i góry można zainstalować dużą chłodnicę.

Specyfikacja obudowy Genesis Irid 505F

typ:

porty: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x audio

miejsce na płyty: mini-ITX, mATX, ATX

miejsca na karty rozszerzeń: 7x 380 mm

miejsca na dyski: 5x 2,5 cala, 2x 2,5/3,5 cala

miejsca na wentylatory: przód: 3x 120 mm lub 2 x 140 mm góra: 2x 120/140 mm tył: 1x 120 mm

zainstalowane wentylatory: przód: 3x Oxal 120 góra: 1x Oxal 120 tył: 1x Oxal 120

miejsca na chłodnice: przód: 120/140/240/280/360 góra: 120/140/240/280 tył: 120

wymiary: 447 x 220 x 510 mm

waga: 6,5 kg

Model Genesis Irid 505F ma zapewniać dobrą funkcjonalność i efektywną wentylację, a do tego cechować się atrakcyjną ceną – sprzęt w polskich sklepach kosztuje 319 złotych. Myślicie, że w tej cenie będzie hit?

Źródło: Genesis