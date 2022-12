Fractal Design North to najnowsza obudowa w ofercie skandynawskiego producenta. Konstrukcja ma wyróżniać się ciekawym designem, a przy okazji dobrą funkcjonalnością. Jak jest w rzeczywistości?

4,5/5

Większość współczesnych obudów dla graczy wygląda bardzo podobnie. Producenci stawiają na czarną kolorystykę z przeszklonym bokiem i ewentualnie dodatkowe podświetlenie LED. Takie wzornictwo powinno spełnić oczekiwania większości klientów. Niektóry jednak wymagają od obudowy „czegoś więcej”.

Właśnie z myślą o takich użytkownikach powstały modele Fractal Design North – to nowatorskie konstrukcje, które mają łączyć nowoczesny, ciekawy design z dobrą funkcjonalnością i efektywną wentylacją podzespołów. Rzuciliśmy okiem na przedpremierowe wizualizacje i sprzęt tak nas zainteresował, że postanowiliśmy go ściągnąć na redakcję na testy.

Fractal Design North - porównanie obudowy Mesh i TG



Obudowa Fractal Design North występuje w dwóch wersjach kolorystycznych (do tego można wybrać wersję z przeszklonym bokiem lub siatką mesh)

Obudowa Fractal Design North ma łączyć nowoczesną stylistykę z naturalnymi detalami. Producent przygotował tutaj dwie wersje kolorystyczne: białą z czarnym środkiem z jaśniejszym wykończeniem z dębu oraz czarną z ciemniejszym wykończeniem z orzecha. Do tego przewidziano wersję z meshowym panelem bocznym oraz TG z przeszklonym bokiem – poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji technicznej.

Model Fractal Design North Fractal Design North TG Typ Midi tower Midi tower Materiały stal, tworzywa sztuczne, guma, drewno stal, tworzywa sztuczne, guma, drewno, szkło Wymiary i waga 447 x 215 x 469 mm – 7,6 kg 447 x 215 x 469 mm – 7,7 kg Standard płyt głównych mini-ITX, mATX, ATX mini-ITX, mATX, ATX Miejsca na napędy/panele brak brak Panel I/O » 2x audio

» 2x USB 3.0

» 1x USB 3.2 Gen2 typ C » 2x audio

» 2x USB 3.0

» 1x USB 3.2 Gen2 typ C Miejsca na dyski 2,5 i 3,5 cala » 2x 2,5 cala

» 2x 2,5/3,5 cala » 2x 2,5 cala

» 2x 2,5/3,5 cala Miejsca na karty rozszerzeń 7x 300/355 mm 7x 300/355 mm Miejsca na wentylatory » Przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm

» Góra: 2x 120/140 mm

» Tył: 1x 120 mm + 1x 80 mm

» Bok: 2x 120/140 mm » Przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm

» Góra: 2x 120/140 mm

» Tył: 1x 120 mm + 1x 80 mm Fabrycznie zainstalowane wentylatory » Przód: 2x Apect 14 PWM » Przód: 2x Apect 14 PWM Miejsca na chłodnice » Przód: 120/140/240/280/360

» Góra: 120/240 » Przód: 120/140/240/280/360

» Góra: 120/240 Maksymalna wysokość chłodzenia CPU 145/170 mm 170 mm Filtry przeciwkurzowe » Przód: nylonowy w ramce

» Dół: nylonowy w ramce » Przód: nylonowy w ramce

» Dół: nylonowy w ramce Maty wyciszające brak brak Maksymalna długość zasilacza 140 - 255 mm (ATX) 140 - 255 mm (ATX) Ścianki » Przód: drewno/plastik

» Lewy: siatka mesh

» Prawy: pełny » Przód: drewno/plastik

» Lewy: hartowane szkło

» Prawy: pełny Dodatkowe » Hub do podłączenia wentylatorów brak Cena 710 złotych 710 złotych

Obydwie wersje oferują bardzo podobną funkcjonalność. Różnica sprowadza się do bocznego panelu – można wybrać wersję z przewiewnym bokiem z siatki mesh lub szklanym panelem. W wersji z siatką mesh z boku na wsporniku można zainstalować dwa dodatkowe wentylatory, co powinno dodatkowo poprawić wentylację. Znowu wersja ze szkłem pozwala lepiej wyeksponować podzespoły.

Ceny? Obydwie wersje (niezależnie od wersji kolorystycznej) zostały wycenione na 130 dolarów, co u nas powinno przełożyć się na jakieś 710 złotych. Mówimy już o całkiem sporej kwocie, gdzie użytkownicy oczekują funkcjonalnego i dopracowanego sprzętu dla wydajnego PC-ta.

Fractal Design North wygląda naprawdę zjawiskowo

Do naszej redakcji trafiła obudowa Fractal Design North w wersji Chalk White TG Clear (biała z szybą z boku). Zobaczcie jak się prezentuje!



Obudowa Fractal Design North Chalk White TG Clear wygląda naprawdę wyjątkowo

Producent postawił na stonowaną stylistykę. Uwagę zwraca biała kolorystyka, wzbogacona wykończeniem z jasnego dębu. Pewnie nie będzie to najczęściej wybierany wariant, ale na pewno znajdą się chętni na taką obudowę - sprzęt wygląda interesująco i pozwoli na budowę ciekawego, nietuzinkowego zestawu.



Z przodu znalazły się charakterystyczne szczebelki - w wersji Chalk White zostały wykonane z jasnego dębu

Przedni panel został wykonany z tworzywa sztucznego, ale umieszczono na nim jeszcze pionowe, drewniane listewki, które nadają obudowie oryginalnego wyglądu. Panel oczywiście można zdemontować, co ułatwia dostęp do przednich wentylatorów.

Po drugiej stronie umieszczono nylonowy filtr w plastikowej ramce, który zabezpiecza miejsca na przednie wentylatory. Co ważne, filtr można łatwo zdjąć i oczyścić.



U góry wyprowadzono nowoczesny zestaw portów. Po prawej umieszczono jeszcze diodę LED informującą o pracy komputera. Zabrakło jednak przycisku reset

Panel ze złączami umieszczono na topie, tuż przy przedniej krawędzi obudowy – wyprowadzono tutaj: wejście i wyjście audio, dwa porty USB 3.0 oraz jeden port USB typ C. Duży przycisk służy do restartowania komputera. Producent zrezygnował natomiast z przycisku do resetowania. Szkoda.



Na górze znajdziemy siatkę mesh osłaniającą miejsce na wentylatory

Dalej znalazła się siatka mesh, która zabezpiecza dostęp do górnych wentylatorów. Panel można łatwo zdjąć – wystarczy pociągnąć za „metkę” ze sztucznej skóry z tyłu. Pod spodem nie znajdziemy filtra przeciwkurzowego, ale rolę osłony pełni właśnie siatka mesh z dosyć drobnymi oczkami.



Wersja TG wyróżnia się panelem bocznym z hartowanego szkła, przez który można wyeksponować wnętrze komputera



Drugi bok został wykonany z litego kawałka blachy

W wersji TG po lewej stronie wstawiono panel z hartowanego szkła (standardowy w białej wersji i przyciemniany w czarnej wersji), przez który można podejrzeć wnętrze komputera – taki dodatek powinien zainteresować entuzjastów, którzy zwracają uwagę na wygląd sprzętu i chcieliby wyeksponować zamontowane części. Drugi bok jest zabudowany (został wykonany z litego kawałka blachy).



Z tyłu umieszczono sporo otworów wentylacyjnych, do których można przymocować dwa wentylatory

Z tyłu przewidziano standardowo: miejsce na tylny panel płyty głównej, śledzie kart rozszerzeń i zasilacz. Jest też sporo otworów wentylacyjnych, gdzie można przymocować dwa wentylatory – 120-milimetrowy model obok tylnego panelu płyty głównej oraz 80-milimetrowy model w miejscu zaślepek śledzi kart rozszerzeń.



Dolny filtr można łatwo wyjąć i oczyścić

Dolna ścianka dla odmiany prawie cała została zabudowana. Znajdziemy tutaj otwór wentylacyjny dla zasilacza, który zabezpieczono wygodnym, wysuwanym filtrem przeciwkurzowym. Obudowa spoczywa na czterech plastikowych nóżkach z miękkimi, gumowymi podkładkami. O stabilność komputera nie musimy się zatem martwić.

Zaglądamy do środka - jaki sprzęt pomieści Fractal Design North?

Wnętrze obudowy podzielono na dwie komory, co powinno przełożyć się na lepszą estetykę zestawu i wentylację podzespołów.



W środku przewidziano sporo miejsca na podzespoły. Przy montażu większych kart wymagane będzie zdemontowanie bocznej zaślepki

W głównej komorze przewidziano miejsce na kluczowe podzespoły – można tutaj zamontować płytę główną w formacie mini-ITX, mATX lub ATX oraz siedem kart rozszerzeń.

Karty standardowo mogą mieć do 355 mm długości, zatem nie powinno być problemów z montażem większości topowych kart graficznych (wyjątkiem mogą być największe modele GeForce RTX 4090 i RTX 4080). Warto jednak pamiętać, że po montażu chłodnicy z przodu przestrzeń zostaje zmniejszona do 300 mm, co ogranicza kompatybilność z większymi konstrukcjami.

Pozostałe podzespoły zwykle nie są tak zjawiskowe, więc zostały przeniesione na drugą stronę obudowy.



Po drugiej strony przewidziano sporo miejsca do aranżacji okablowania



Dolne koszyki na dyski można przełożyć w inne miejsce

W piwnicy przewidziano miejsce na standardowy zasilacz ATX oraz trzy metalowe koszyki do montażu dysków w rozmiarze 2,5 i 3,5 cala (standardowe wyposażenie obejmuje tylko dwa takie koszyki).

Warto jednak zauważyć, że dostępne miejsce na zasilacz jest zależne od ilości i pozycji zamontowanych koszyków na dyski. Maksymalnie zmieszczą się tutaj jednostki o długości do 255 mm, ale przy dwóch koszykach przestrzeń ta będzie ograniczona do 140 mm (czyli bardzo krótkich modeli).



Obudowa Fractal Design North oferuje dwa dodatkowe miejsca na dyski 2,5 cala

Za tacką na płytę główną zainstalowano stelaż do montażu dwóch kolejnych dysków 2,5 cala. Dyski są przykręcane do stelaża.

Fractal Design North – dobra wentylacja w zestawie

Producent zadbał też o efektywne chłodzenie podzespołów. Świadczy o tym nie tylko przewiewna konstrukcja frontu i topu, ale też możliwości instalacji chłodzenia.

W wersji TG w środku zmieści się chłodzenie procesora o wysokości do 170 mm, zatem nie powinno być problemów z montażem nawet największych, wieżowych coolerów CPU (w standardowym modelu dodawany jest jeszcze stelaż, który może ograniczać dostępną przestrzeń na cooler).

Oprócz tego przewidziano miejsce nawet na siedem wentylatorów:

z przodu: trzy 120 mm z przodu lub dwa 140 mm

u góry: dwa 120 mm lub 140 mm

z tyłu: 120 mm i 80 mm (na zaślepkach śledzi)

W modelu Fractal Design North (z siatką mesh z boku) przewidziano z boku dodatkowy stelaż z boku, na którym można zamontować dwa kolejne wentylatory 120 mm lub 140 mm. Dodatkowo producent dorzuca tutaj hub do podłączenia wentylatorów.

Nie zapomniano też o możliwości instalacji chłodzenia wodnego. Z przodu zmieści się chłodnica w rozmiarze 120/140/240/280/360 mm (140 i 280 mm o szerokości do 151 mm), a u góry może być to radiator typu 120/240 mm (o szerokości do 122 mm, ale elementy na płycie głównej oraz pamięć RAM mogą mieć maksymalnie 35 mm wysokości).



Z przodu zamontowano dwa 140-milimetrowe wentylatory Fractal Design Aspect 14 PWM

Standardowe wyposażenie obejmuje dwa wentylatory Fractal Design Aspect 14 PWM (to 140-milimetrowe modele o prędkości obrotowej 500-1700 RPM). Obydwa wentylatory można podpiąć szeregowo „jeden do drugiego”.

Testy Fractal Design North

W obudowie zamontowaliśmy wydajną konfigurację, która śmiało może posłużyć jako przykład nowoczesnego komputera do gier.

Składanie komputera w obudowie Fractal Design North przebiega bez większych problemów. Konstrukcja jest całkiem przestronna i została dobrze przemyślana. W zestawie znajdziemy też dokładną instrukcję obsługi, która będzie pomocą dla mniej doświadczonych użytkowników.

Nasza platforma testowa zmieściła się bez większych problemów. Większe karty graficzne mogą jednak wymagać zdjęcia bocznej zaślepki. Warto również wspomnieć, że montaż większego zasilacza (jak w naszym przypadku) wymaga już odkręcenia jednego z koszyków na dyski twarde.

Całkiem dobrze zaplanowano też kwestię aranżacji okablowania. Za tacką na płytę główną znajdziemy sporo miejsca, a do tego udostępniono kilka przepustów, rzepów i uchwytów do przymocowania kabelków. Niepotrzebne wiązki z zasilacza można ukryć w piwnicy przy koszykach na dyski twarde. Warto jednak pamiętać, że podłączenie kabelka audio (i/lub innych wtyczek prowadzonych przez przepusty nad piwnicą) wymaga odkręcenia zasilacza.

Fractal Design North TG - wentylacja podzespołów

Testy wentylacji przeprowadziliśmy z fabryczną konfiguracją dwóch wentylatorów Fractal Design Aspect 14 PWM zamontowanych na przedniej ściance. Wentylatory podłączyliśmy szeregowo do złącza na płycie głównej, która automatycznie sterowała ich prędkością obrotową (w trybie Standard).

Obroty wentylatora na coolerze ograniczyliśmy do 50%, a wentylatorów na karcie graficznej do 40%. W pomieszczeniu testowym panowała temperatura około 24 stopni Celsjusza. Do odczytu temperatur wykorzystaliśmy moduł diagnostyczny z aplikacji OCCT Enterprise (podaliśmy przyrost względem temperatury otoczenia).

Temperatury podzespołów

[Δ°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Temperatura procesora

AMD Ryzen 9 3900XT 51

15 Temperatura płyty głównej (chipset)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero 40

33 Temperatura płyty głównej (VRM)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero 11

6 Temperatura karty graficznej

ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 64 @ 40% RPM 41

5 Temperatura dysku SSD SATA

ADATA SP580 120 GB 26

11 Temperatura dysku SSD M.2

ADATA XPG SX8200 512 GB 51

28

Obudowa Fractal Design North zapewnia całkiem niezłą wentylację podzespołów - dwa wentylatory na froncie całkiem dobrze poradziły sobie z naszą platformą. Gorzej wygląda kwestia ich kultury pracy, bo na maksymalnych obrotach są one wyraźnie słyszalne (polecamy zatem wyregulować ich krzywą obrotów, aby kręciły się z niższą prędkością).

Fractal Design North Chalk White TG Clear - kogo zainteresuje?

Fractal Design North to przykład na to, że da się zrobić nową, ciekawą obudowę. Producent postawił na nowoczesną, nietuzinkową stylistykę, która pozwoli na zbudowanie ciekawego komputera. Co ważne, bardzo dobrze wygląda też funkcjonalność sprzętu… chociaż dałoby się ją jeszcze usprawnić, szczególnie za tę cenę.

Powiedzmy sobie wprost – w obudowie Fractal Design North przede wszystkim chodzi o wygląd. Nowoczesna stylistyka z drewnianymi akcentami to coś niespotykanego na rynku sprzętu. Do tego można wybrać wersję z przeszklonym bokiem, przez który można wyeksponować wnętrze komputera. Taka obudowa na pewno wpadnie w oko osobom zwracającym uwagę na wygląd sprzętu.

Nie zapomniano też o funkcjonalności. Na górnym panelu wyprowadzono dwa porty USB 3.0 i jeden USB typ C (jak na nowoczesną obudowę ze średnio-wyższej półki przystało). W środku znajdziemy zaś odpowiednio dużo miejsca do zamontowania wydajnego komputera. Standardowa płyta główna, długa karta graficzna (z tymi najdłuższymi może być problem), a do tego cztery dyski twarde (w razie potrzeby można dokupić stelaż na jeszcze jeden). Montaż części jest tutaj całkiem prosty.

Standardowe wyposażenie obejmuje dwa 140-milimetrowe wentylatory, które całkiem dobrze sobie radzą z wentylacją komponentów, ale przy maksymalnych obrotach są dosyć głośne. W razie potrzeby można jednak dołożyć kolejne lub nawet pokusić się o montaż dwóch dużych chłodnic. W wersji z siatką mesh z boku producent przewidział dwa dodatkowe miejsca na wentylatory, a do tego dodaje jeszcze hub do podłączenia „śmigiełek”. Newralgiczne miejsca z przodu i na dole zabezpieczono wygodnymi filtrami powietrza.

Obudowa Fractal Design North (niezależnie od wersji) powinna kosztować około 710 złotych, więc już dosyć sporo jak na polskie realia. W tej cenie otrzymujemy jednak ciekawą, dopracowaną „skrzynkę”, dla której trudno znaleźć alternatywę o podobnej stylistyce. Jeśli dysponujecie dużym budżetem i składacie nietuzinkowy zestaw, na pewno warto ją wziąć pod uwagę.

Opinia o Fractal Design North Chalk White TG Clear Plusy Oryginalna stylistyka, która może się podobać,

Możliwość wyboru wersji z przeszklonym bokiem,

Port USB typ C na panelu I/O,

Dużo miejsca na kartę graficzną,

Dużo miejsca na cooler CPU,

Możliwość zamontowania siedmiu wentylatorów...,

...i dwóch dużych chłodnic,

Wygodne filtry powietrza z przodu i na dole,

Prosty montaż podzespołów. Minusy Brak przycisku reset,

Głośne wentylatory na maksymalnych obrotach,

Wysoka cena.





