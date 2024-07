SAG-AFTRA (Amerykańska Gildia Aktorów) rozpoczęła strajk w branży gier. Aktorzy chcą walczyć z nadmiernym wykorzystaniem sztucznej inteligencji w grach. Może to przełożyć się na opóźnienia w realizacji dużych tytułów. Fani martwią się o premierę GTA VI.

SAG-AFTRA zdecydowała się na strajk, który uderzy w branżę gier wideo. Aktorzy, aktorzy głosowi i ci, którzy zajmują się sesjami motion capture, strajkują przeciwko nadmiernemu wykorzystaniu sztucznej inteligencji w procesie tworzenia gier. Jak podaje The Verge, strajk dotknie m.in. tak dużych firma jak Activision Blizzard, Electronic Arts, Insomniac Games, WB Games i wielu innych.

Jak wynika z komunikatu przekazanego przez SAG-AFTRA, organizacja nie może dojść do porozumienia z producentami gier. Prezes gildii, Fran Drescher, przekazała, że nie będzie zgody na porozumienie, które pozwala firmą na nadużywanie AI ze szkodą dla aktorów.

- Kiedy te firmy poważnie podejdą do oferty porozumienia, z którą nasi członkowie będą mogli żyć i pracować, będziemy gotowi do negocjacji – dodała.

W oświadczeniu przesłanym redakcji The Verge Audrey Cooling rzecznik producentów gier, którzy są zaangażowani w negocjacje, poinformowała:

Jesteśmy rozczarowani, że związek zawodowy postanowił się wycofać, gdy jesteśmy tak blisko porozumienia, i pozostajemy gotowi do wznowienia negocjacji. Znaleźliśmy już wspólny język w 24 z 25 propozycji, w tym w kwestii historycznych podwyżek płac oraz dodatkowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Nasza oferta bezpośrednio odpowiada na obawy SAG-AFTRA i zawiera istotne zabezpieczenia dotyczące AI, które obejmują wymóg uzyskania zgody i uczciwe wynagrodzenie dla wszystkich wykonawców pracujących na podstawie IMA. Te warunki należą do najsilniejszych w branży rozrywkowej.

GTA 6 opóźnione przez strajk?

W sieci można znaleźć dużo komentarzy, które dotyczą możliwego przesunięcia premiery GTA VI. Docierają do nas sprzeczne głosy. W niektórych możemy przeczytać, że strajk ma dotknąć nadchodzącej produkcji Rockstar Games. Z drugiej, Take-Two nie skomentowało sprawy. Mamy natomiast zapewnienie z listopada 2023 r., kiedy to Strauss Zelnick wydał oświadczenie, w którym poinformował, że GTA 6 jest "całkowicie chronione" przed potencjalnym strajkiem aktorów. Jeśli była to prawda, można spać spokojnie. Jeśli jednak twórcy nie nagrali do tej pory wszystkich kwestii głosowych i wszystkich sesji motion capture, premiera gry może się odsunąć w czasie z powodu braku osób gotowych do podjęcia współpracy z twórcami gier.