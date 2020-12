W ostatnich kilku latach problem smogu stał się wreszcie dostrzegalny społecznie, podjęto szereg działań mających na celu neutralizację tego zagrożenia, niemniej sytuacja w naszym kraju, szczególnie w sezonie grzewczym, wciąż jest daleka od dobrej.

Jeszcze w 2018 roku na 50 miast w UE z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem (pod względem poziomu najbardziej niebezpiecznych pyłów zawieszonych PM2.5), aż 36 było miastami w Polsce (dane wg. WHO). W marcu 2020 roku ponownej analizy danych dotyczących poziomu zanieczyszczeń w europejskich miastach dokonał IQAir – sytuacja w naszym kraju uległa pewnej poprawie, niemniej 29 polskich miast w pierwszej pięćdziesiątce najbardziej zanieczyszczonych w UE, to wciąż rezultat nie napawający optymizmem.

Działania odgórne, takie jak rządowe i samorządowe dotacje na wymianę systemów grzewczych, czy inne realizowane w większej skali projekty wymagają czasu. Wielu konsumentów radzi sobie z problemem zanieczyszczeń we własnym zakresie. W domach pomocne okazują się coraz popularniejsze ostatnio oczyszczacze powietrza. A co z samochodami?

W sukurs tym, którym bliskie sercu jest zdrowie najbliższych i jakość powietrza, przychodzi Volvo. W autach tej popularnej marki premium instalowane są obecnie wysokoskuteczne, kabinowe filtry powietrza niemal w pełni blokujące pyły zawieszone PM2.5 i inne składniki smogu. Samochodem przemieszczamy się w różne miejsca. Klasyczne filtry kabinowe powszechnie instalowane we współczesnych autach nie są wystarczającą ochroną przed smogiem. System poprawy jakości powietrza instalowany w samochodach marki Volvo zapewnia ochronę nie tylko przed najdrobniejszym pyłem zawieszonym, ale także przed drobnoustrojami.

Wysoka skuteczność

Klasyczne filtry kabinowe, nawet te lepszej klasy wyposażone w dodatkowy filtr węglowy, choć są w stanie częściowo (od 30 do 70%) zatrzymać zanieczyszczenia stanowiące składniki smogu, to nie zapewniają wystarczającej ochrony kierowcy i pasażerom. Volvo zdecydowało się na oferowanie swoim klientom aut wyposażonych w system filtracji wykorzystujący nie tylko istniejące wcześniej rozwiązania, ale także wysokoskuteczne filtry powietrza w połączeniu z mechanizmami jonizacji. Skuteczność filtrów stosowanych we współczesnych modelach Volvo w zakresie wyłapywania cząstek PM2.5 przekracza 95%.

Skuteczność mechaniczną filtrów powietrza zwiększa stosowany dodatkowo w samochodach Volvo system jonizacji. Cząstki wpadające do układu wentylacyjnego pojazdu wraz z powietrzem są poddawane jonizacji w efekcie zyskują jednoimienny ładunek (ujemny). Filtry zawierają cząstki naładowane dodatnio, dzięki czemu niepożądane, zjonizowane składniki smogu są przyciągane do filtra i nie przedostając się dalej, do kabiny pasażerskiej, a tym samym do płuc podróżujących samochodem osób.

Ale ja też mam jonizację!

W niektórych samochodach także stosowana jest jonizacja powietrza, ale nie jest ona elementem oczyszczania powietrza. Najczęściej powietrze jonizowane już za filtrem powietrza, przy wlocie powietrza do kabiny. Istnieją modele, w których powietrze jonizowane jest tylko przy niektórych kratkach wylotowych, np. dwóch z czterech. Ten zabieg też ma sens, ponieważ zjonizowane powietrze wpływa na nasze lepsze samopoczucie. Nie wpływa to jednak na skuteczne usuwanie najdrobniejszych pyłów PM 2.5 i PM 10.

Wiesz czym oddychasz

Niezależnie od skuteczności mechanicznej działania systemu filtrów stosowanych we współczesnych samochodach szwedzkiej marki, system ten pozwala pasażerom i kierowcy na bieżąco monitorować jakość powietrza w kabinie. Zintegrowane z systemem oczyszczania czujniki analizują w czasie rzeczywistym jakość pochłanianego przez system wentylacji i klimatyzacji powietrza. Na monitorze centralnym pokładowego cyfrowego systemu inforozrywki Volvo użytkownik może na bieżąco obserwować odczyt z czujników powietrza. Jest on prezentowany w postaci czytelnego wykresu pokazującego jednocześnie jak szybko działający po uruchomieniu pojazdu system filtracji eliminuje niepożądane składniki z powietrza.

Bezpieczeństwo – pod każdym względem

Volvo to marka, która pojęcie „bezpieczeństwo” ma wpisane w swoje DNA. To Volvo jako pierwsze zastosowało trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Marka jest też pionierem we wdrażaniu wielu nowoczesnych systemów bezpieczeństwa. Auta Volvo od lat uzyskują najwyższe noty w testach systemów bezpieczeństwa. Wprowadzenie skutecznych, nowoczesnych systemów filtrowania powietrza na pokładzie najnowszych modeli Volvo wznosi pojęcie „bezpiecznej podróży” na jeszcze wyższy poziom. Przeczytaj więcej o filtrowaniu powietrza w kabinach Volvo.

Czytaj więcej o ciekawostkach: