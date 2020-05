Nudzi Was czekanie na głośne tytuły i macie ochotę na coś nietypowego? Infinite Abyss, polski kosmiczny survival w klimacie retro, może wygląda niepozornie, ale swój urok ma. Mamy kody, które pozwolą Wam osobiście sprawdzić pokłady grywalności tego tytułu.

Kochacie indyki? No ba, kto ich nie kocha. Niełatwo jednak wyłowić spośród całej ich masy te najciekawsze, przez co wiele naprawdę interesujących produkcji przechodzi nam koło nosa. Między innymi dlatego co jakiś czas na łamach Benchmarka staramy się przybliżyć Wam indycze perełki czy to poprzez artykuły pokroju „Gry, o których nie słyszałeś, a które potężnie Cię zaskoczą” czy też akcje z rozdawaniem kodów.

Pamiętacie Avorion – kosmiczną superpiaskownicę? Teraz mamy dla Was coś w podobnych klimatach, ale w nieco mniejszej skali. Infinite Abyss to arcyciekawa produkcja niewielkiego polskiego studia - Seven Arm Octopus.

Gdyby Robinson Crusoe rozgrywał się w kosmosie, na nieznanej planecie pewnie jego walka o przetrwanie wyglądałaby tak jak w Infinite Abyss. W tym oryginalnym połączeniu survivalu z grą akcji i strategią rozbudowujemy naszą kosmiczną bazę, zdobywamy surowce i tworzymy i zarządzamy wspomagającymi nas robotami. Do tego dochodzą jeszcze starcia z czyhającymi na nasze najdrobniejsze potknięcia obcymi i cała pojazdów, które mogą pomóc nam upilnować naszej prężnie rozwijającej się kolonii.

Zaciekawiony? Jeśli tak, koniecznie weź udział w naszej zabawie. Mamy dla Was 15 steamowych kodów na Infinite Abyss, które dziś wieczorem udostępnimy. Dla fanów kosmicznych klimatów z domieszką retro to nie lada gratka. Pamiętajcie - kto pierwszy, ten lepszy.

Pobierz kod do gry Infinte Abyss

W tym miejscu dziś o 16:00 pojawi link do pobrania kodu! Jeśli lubisz oryginalne połączenia gatunków i kosmiczne klimaty retro, a do tego nie straszne Ci samodzielne odkrywanie niuansów rozgrywki spróbuj zapolować na Infinite Abyss. Jeśli Ci się uda to z pewnością nie pożałujesz. Uwaga jednak, liczba kodów jest bardzo ograniczona! Żeby pobrać kod należy być zalogowanym.

Jak aktywować kod?

Wystarczy wykonać poniższe kroki:

uruchom aplikację Steam, kliknij menu Gry, wybierz opcję "Aktywuj produkt na Steam", podążaj za instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie.

Wszystkim, którym uda się zgarnąć kod życzymy przyjemnej zabawy!





