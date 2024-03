Motorola zapowiada swój najnowszy model, współpracując z Formułą 1. Nowe funkcje mogą przypominać te znane z flagowych Samsungów.

Wprowadzenie na rynek chatbota ChatGPT okazało się początkiem niemałej rewolucji. Od tego czasu wiele firm proponuje bardziej lub mniej udane rozwiązania korzystające ze sztucznej inteligencji. Nierzadko takie oprogramowanie staje się wręcz najważniejszą cechą nowego produktu. Było tak choćby w przypadku Samsunga Galaxy S24. Podczas prezentacji Koreańczycy nie opisywali możliwości aparatu, czy szybkości procesora, a pokazali nowe funkcje Galaxy AI. W ich ślady idą teraz kolejni producenci. Jednym z nich jest Motorola. Nowości poznamy już w nadchodzącym modelu Moto X50 Ultra.

Motorola Moto X50 Ultra będzie kolejnym inteligentnym flagowcem

Ciężko wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez smartfona. Nic dziwnego, telefony już dawno służą nam nie tylko do kontaktu. Zastąpiły aparaty fotograficzne, odtwarzacze muzyki, dają dostęp do Internetu, nierzadko wykorzystujemy je też do pracy i rozrywki.

W ostatnich latach widzieliśmy stały i dość szybki rozwój smartfonów. Stawały się coraz lepsze, a nowe możliwości szybko trafiały do coraz tańszych telefonów. Teraz najwyraźniej producenci chcą jednak iść nieco inną drogą. Duży nacisk jest więc kładziony na oprogramowanie, a w nim coraz większą rolę odgrywa sztuczna inteligencja.

Motorola Moto X50 Ultra to nadchodzący, flagowy model tej popularnej marki. Już teraz Motorola zapowiedziała, że pojawią się w nim inteligentne funkcje. Być może jest to forma odpowiedzi na to, co w styczniu zaprezentował Samsung. Ich Galaxy AI w najnowszych flagowcach Galaxy S24 ma kilka ciekawych, nieznanych dotąd nowości. Najciekawsze wydawało się tłumaczenie rozmów na inne języki (także polski) w czasie rzeczywistym. A co pokaże AI w nowej Motoroli?

Nowe funkcje AI w Motoroli Moto X50 Ultra

W materiałach marketingowych Motoroli widzimy bolid Formuły 1 i sporo odniesień do sztucznej inteligencji. Producent nie zdradził jednak jeszcze wyglądu nowego flagowca, czy jego parametrów. Z Formułą 1 może być związana data premiery telefonu. 21 kwietnia 2024 roku odbywa się wyścig Grand Prix China F1. Właśnie wtedy spodziewamy się zobaczyć nowy model w pełnej okazałości.

Jakie będą funkcje AI w Motoroli Moto X50 Ultra? Póki co producent zachowuje je w tajemnicy. Spodziewamy się jednak, że obejmą tłumaczenie na żywo - na pewno tekstów, być może również rozmów lub nagrań głosowych. Motorola AI powinna poradzić sobie z podsumowaniami dłuższych tekstów, na przykład artykułów. Z pewnością nie zabraknie też usprawnień w kwestii fotografowania i filmowania i edycji efektów pracy kamery. Podobne funkcje znamy już zresztą nie tylko z Samsunga Galaxy S24, ale też np. z serii Google Pixel.

Sprzedaż Motoroli Moto X50 Ultra zapewne wystartuje w pierwszej kolejności w Chinach. Z tym zabiegiem spotkaliśmy się już w przypadku poprzednika.