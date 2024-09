Xiaomi 14T i Xiaomi 14T Pro to dwa nowe smartfony, które mogą zadebiutować już za kilka dni. Każdy z nich ma świetną specyfikację, cena pozostaje przy tym przyzwoita.

Do sieci trafiły informacje na temat niemalże pełnej specyfikacji Xiaomi 14T i Xiaomi 14T Pro. Już poprzednik był bardzo opłacalnym w zakupie telefonem. W obu wersjach (Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro) łączył sporo zalet topowych modeli z zauważalnie niższą ceną. Tym razem ma być podobnie.

Zapowiedź Xiaomi 14T

Póki co Xiaomi 14T poznajemy jedynie z nieoficjalnych źródeł. Wygląda jednak na to, że nowy model znó dostanie ekran AMOLED z adaptacyjnym odświeżaniem 30-144 Hz i podwyższoną rozdzielczością (2712 x 1220 pikseli). Przy przekątnej 6,67” daje nam to bardzo dobre zagęszczenie pikseli - 446. Wysoka jest też jasność, aż do 4000 nitów w szczycie. Wyświetlacz ma też wsparcie dla Dolby Vision, HDR10_, obsługuje 100% palety DCI-P3 i 10-bitową głębię kolorów. O odpowiednią reakcję na nasze działania dba natomiast wysoka częstotliwość próbkowania warstwy dotykowej.

Sercem Xiaomi 14T jest MediaTek Dimensity 8300 Ultra sparowany z 12 GB RAM i 256 GB pamięci na dane. Tak zestaw gwarantuje wydajność jedynie ciut niższą od najmocniejszych dziś smartfonów. W podobnej cenie ciężko będzie znaleźć szybszy smartfon.

Bardzo dobrze wygląda zestaw aparatów fotograficznych: 50 MP aparat główny (sensor Sony IMX906) z OIS, do tego aparat szerokokątny 12 MP (pole widzenia 120 stopni) i teleobiektyw 50 MP z 2,6-krotnym zoomem i optyczną stabilizacją.

Telefon ma przy tym jedynie 7,8 mm grubości, obudowa została uszczelniona (IP68). Mamy najnowszy Bluetooth 5.4, jest też NFC, sieć 5G z Dual SIM, czy Wi-Fi 6E

Zapowiedź Xiaomi 14T Pro

A co oferuje wersja z dopiskiem “Pro”? W tym przypadku zestaw aparatów wygląda podobnie, jednak lepsza jest główna matryca - Light Fusion 900 o sporym fizycznym rozmiarze 1/1,31”. W tym modelu również mamy 12 GB RAM, jednak pamięć na dane to aż 512 GB. Wyświetlacz w obu modelach jest ten sam.

Xiaomi 14T Pro ma natomiast lepszy procesor. To jeden z najmocniejszych układów mobilnych na rynku - MediaTek Dimensity 9300+. Wraz z nim dostajemy również nowszy standard Wi-Fi 7.

Cena to spory plus nowych (prawie) flagowców Xiaomi

Podstawowy model powinien trafić na rynek za mniej, niż 3000 zł (649 euro). Za wersję Xiaomi 14T Pro zapłacimy natomiast o 150 euro więcej, czyli około 4000 zł. Każdy z nich wydaje się zdecydowanie wart swojej ceny. Bardzo dobra wydajność, świetny zestaw aparatów i topowe technologie to tylko niektóre z zalet.

Oba modele powinny oficjalnie zadebiutować już we wrześniu 2024.

Źródło: GSMarena, xiaomitime