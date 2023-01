Zarobki w IT rosną. W samym 2022 roku zwiększyły się aż o 1/5, choć tylko w przypadku seniorów. Mniej doświadczeni pracownicy też jednak nie mają powodów, by narzekać.

Zarobki w IT w 2022 roku poszły mocno do góry

Na tyle, ile zarabiają programiści, niewiele grup zawodowych może liczyć. W branży IT nie tylko twórcy i testerzy oprogramowania mogą jednak spodziewać się dobrych wypłat. Z najnowszego raportu No Fluff Jobs wynika, że w ostatnim roku zarobki seniorów w całym sektorze wzrosły aż o 19%.

To oznacza, że seniorzy IT zarabiali w 2022 roku średnio od 18 do 25 tysięcy złotych netto. Nieco mniejszy wzrost wynagrodzeń (o około 14-15%) odnotowali midzi, którzy miesięcznie otrzymywali średnio 14-20 tysięcy złotych netto. Z kolei juniorzy zarabiali 6-9,5 tysiąca złotych netto (co oznacza kilkuprocentowy wzrost względem poprzedniego roku).

Gdzie w IT zarabia się najlepiej?

Pracowników w IT można podzielić według doświadczenia, ale też zakresu pracy. W jakich sektorach wynagrodzenia były w 2022 roku największe? Okazuje się, że na największy wypłaty mogli liczyć zatrudnieni w dziale DevOps (od 19 do blisko 27 tysięcy złotych na B2B oraz od 15 do 21 tysięcy złotych na umowie o pracę). Na kolejnych miejscach plasowali się specjaliści od Big Data, sztucznej inteligencji oraz bezpieczeństwa.

Dla osób, które szukają swojego miejsca na rynku pracy może to być cenna informacja. Podobnie jak ta, że najczęściej poszukiwanymi umiejętnościami jest znajomość języków SQL, Java i JavaScript. Na czwartym miejscu uplasował się Python i warto o nim wspomnieć choćby dlatego, że specjaliści pracujący w tym języku odnotowali w 2022 roku aż 13-procentowy wzrost wynagrodzeń.

W swoim raporcie eksperci z No Fluff Jobs zwracają uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię. To przede wszystkim górne widełki poszły w 2022 roku do góry, a dolne albo wzrosły niewiele, albo wręcz utrzymały się na dotychczasowym poziomie. Oznacza to tyle, że na start osoby w IT nie mogą liczyć na wiele więcej, ale za usługi doświadczonych pracowników firmy są w stanie zapłacić sowicie.

Zarobki w IT w Polsce i za granicą

Niemal równocześnie pojawił się także raport płacowy Cpl „CEE Salary Guide 2023”. Przedstawione w nim dane są o tyle ciekawe, że pokazują nie tylko zarobki specjalistów IT w Polsce, ale też wynagrodzenia osób zatrudnionych na tych samych stanowiskach w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Okazuje się, że Polacy zarabiają średnio nieco mniej niż w Czechach, ale też więcej niż Słowacy czy Węgrzy. Zresztą spójrz:

Pełen raport dostępny jest na stronie Cpl – o, tutaj.

Źródło: No Fluff Jobs, Cpl