Linux wygrywa z systemem macOS wśród programistów. Kodowanie to jedno z tych zastosowań, wśród których „Pingwinek” odgrywa naprawdę dużą rolę.

Wśród programistów: Linux > Mac

Linux ma więcej użytkowników wśród programistów niż macOS. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników niezwykle popularnej platformy StackOverflow. I choć to Windows znajduje się w tym rankingu na najwyższym miejscu, to jednak przewaga „Okienek” nad „Pingwinkiem” nie jest wcale taka duża – mniej więcej taka sama jest różnica między tym drugim a „Jabłuszkiem”. Konkretne liczby przedstawiają się następująco:

Windows – 48% programistów używa go w pracy i 62% poza pracą, Linux – 40% programistów używa go w pracy i 40% poza pracą, macOS – 33% programistów używa go w pracy i 31% poza pracą.

W dodatku Linux – w pewnym sensie – plasuje się też na czwartej pozycji, ponieważ kolejne 14% programistów używa w pracy WSL (Windows Subsystem for Linux), czyli linuksowego środowiska uruchamianego wewnątrz systemu Microsoftu.

Dlaczego programiści wybierają Linuksa?

Spory o to, czy lepszy jest Linux czy Mac dla programisty, trwają właściwie od dawna i pewnie nigdy nie doczekamy się w tej kwestii jednomyślności.

Zarówno macOS, jak i Linux mają programistom wiele do zaoferowania. Stabilność, bezpieczeństwo i wydajność to niektóre cechy, które są ich znakami rozpoznawczymi – szczególnie w porównaniu do systemów z rodziny Windows. „Pingwinek” pozwala jednak na szerszą personalizację, a do tego daje dostęp do tysięcy edytorów i innych rozwiązań programowych stworzonych właśnie pod kątem Linuksa.

Trzeba też pamiętać, że choć najlepsi programiści zarabiają naprawdę dobrze, na początku przygody z kodowaniem wcale nie jest tak kolorowo. MacBooki tymczasem kosztują fortunę, a Linux nie tylko jest darmowy, ale też można go sobie zainstalować właściwie na każdym komputerze.

Co jeszcze pokazuje raport StackOverflow?

Według raportu StackOverflow za rok 2022 najpopularniejszą technologią wśród programistów jest JavaScript (korzysta z niego aż 65,36% użytkowników). W pierwszej piątce znalazły się także: HTML/CSS, SQL, Python i TypeScript. Najbardziej lubianym językiem jest jednak Rust. Badanie, w którym wzięło udział ponad 73 tysiące programistów ze 180 krajów, przynosi też wiele innych ciekawych informacji. Sprawdź pełen raport, by je poznać.

Źródło: StackOverflow, OMG! Linux!