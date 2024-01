Zdecydowaliście się na zastrzeżenie numeru PESEL? W niektórych przypadkach taka decyzja może powodować problemy, a największym ograniczenia dotyczą wypłaty gotówki z banku. Da się to jednak łatwo obejść.

Pod koniec 2023 roku rząd wprowadził nowe przepisy, które ułatwiają zastrzeżenie numeru identyfikacyjnego PESEL. Nowe rozwiązanie pozwoli uniknąć problemów z oszustami, którzy mogli łatwo zaciągnąć na nas kredyt.

Zastrzeżony PESEL – z tym będziesz miał problemy

Nie każdy jednak ma świadomość, że zastrzeżenie numeru PESEL ma swoje logiczne następstwa. Także dla nas samych. Temat omówiła w rozmowie z PAP wiceprezes Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka.

Banki obligatoryjnie sprawdzają czy klient ma zastrzeżony PESEL. Jeśli okaże się, że numer jest zastrzeżony, klient nie powinien dostać kredytu. Dotyczy to także zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego i rozliczeniowego, świadczenia usług płatniczych, zawarcia umowy pożyczki i leasingu.

Zastrzeżenie PESEL będzie miało także konsekwencje przy wypłacie większych kwot w oddziałach banków. Dzienny limit ustalono na trzykrotność minimalnego wynagrodzenia (w 2024 r. jest to około ok. 12,7 tys. zł). Ograniczenie wypłat pieniędzy ma przeciwdziałać oszustwom tzw. metodą na wnuczka, gdzie poszkodowani często wypłacali z banków duże kwoty pieniędzy.

Jak odblokować numer PESEL?

Jak rozwiązać problemy z kredytem i wypłatami pieniędzy? Operacja zastrzeżenia numeru PESEL może zostać odwołana - odblokować PESEL możemy poprzez stronę mObywatel lub aplikację mObywatel (można zatem go odblokować tylko na czas wymaganych formalności). Warto jednak pamiętać, że wypłata większych środków będzie możliwa dopiero po 12 godzinach od operacji.

"Zawarcie umowy będzie co do zasady, możliwe bezpośrednio po odwołaniu zastrzeżenia PESEL. Nieco inaczej będzie wyglądać sytuacja w przypadku chęci wypłaty w oddziale banku kwoty przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. Jeśli do banku zgłosi się klient, który ma zastrzeżony PESEL, bank odmówi wypłaty środków. Nawet jeśli klient od razu zdejmie zastrzeżenie PESEL, to i tak będzie ono skuteczne dopiero po 12 godzinach - po takim czasie klient będzie mógł wypłacić wnioskowaną kwotę. Jeśli zatem planujemy wypłatę większej kwoty w oddziale banku, należy pamiętać o tym, aby przed wizytą w banku zdjąć zastrzeżenie PESEL" - powiedziała Wachnicka.

Źródło: Money, PAP