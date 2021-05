Gry symulacyjne mają się naprawdę dobrze. Wydaje się niemal pewne, że Ultimate Fishing Simulator 2 również znajdzie wielu sympatyków.

Ultimate Fishing Simulator 2 z wersją demo

Skąd takie założenie? Mowa o następcy Ultimate Fishing Simulator, który na PC debiutował w 2018 roku i spotkał się na naprawdę dobrym przyjęciem (średnia ocen ma metacritic to 70% w mediach i 78% wśród graczy). O pracach nad Ultimate Fishing Simulator 2 wiemy nie od dziś. Teraz twórcy podzielili się z graczami zainteresowanymi tym tytułem kolejnymi dobrymi wiadomościami.

Przede wszystkim podano, iż Ultimate Fishing Simulator 2 zadebiutuje we wczesnym dostępie (Steam Early Access) w drugiej połowie tego roku. Co więcej, już teraz można sięgnąć po demo gry, które jest dostępne na platformie Steam i pozwala sprawdzić łowisko Jackson National Park - Snake River.

Udoskonalenie i rozwinięcie znanych schematów

Wersja demo pozwala przyjrzeć się temu, co szykują twórcy ze studia MasterCode. Nie zaskakują zapowiedzi, iż Ultimate Fishing Simulator 2 będzie rozwinięciem tego, co można było zobaczyć w poprzedniej odsłonie serii.

Oczywiście pojawią się też niewidziane wcześniej elementy, w tym nowa wersja kamery podwodnej ze zbliżeniami na haczyk i ryby, łowiska o różnych porach roku czy nowe systemy dynamicznej wody i SI ryb. Pojawią się ciekawe smaczki, dla przykładu zachowanie ryby danego gatunku w trakcie pory żerowania będzie wyglądało inaczej niż zachowanie w czasie pory odpoczynku - jak w rzeczywistości.

„Naszym celem jest wyznaczenie nowych standardów, jeśli chodzi o symulatory wędkarskie. Prace nad Ultimate Fishing Simulator 2 uległy już pewnym opóźnieniom, co wynika po prostu z tego, że chcemy dostarczyć grę w odpowiednio wysokiej jakości. Nowa odsłona będzie istotnie wyróżniać się na tle pierwszej części. Szykujemy wiele różnych ulepszeń oraz całkiem nowych elementów. W dużym skrócie – Ultimate Fishing Simulator 2 to m. in. znacznie lepsza grafika, dodatkowy widok trzecioosobowy (TPP) oraz nowe systemy dynamicznej wody i SI ryb.” - Rafał Jelonek, COO Ultimate Games S.A.

Graliście w pierwszą część? Warto dodać, że Ultimate Fishing Simulator 2 doczeka się też wersji na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S i Nintendo Switch, chociaż ich właściciele będą musieli poczekać do 2022 roku. W planach jest nawet wersja VR.

Źródło: Ultimate Games S.A.