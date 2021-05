PlayWay oraz Ultimate Games podały pierwsze konkretniejsze informacje na temat Thief Simulator 2. Jeśli podobał Wam się poprzednik, jest szansa, że i tu będziecie bawić się świetnie.

Thief Simulator 2 ma być większy, lepszy i ładniejszy

Thief Simulator wydany w 2018 roku spotkał się z bardzo dobrym odbiorem, być może nawet lepszym niż można było przypuszczać. O jego sukcesie (sprzedaż przekroczyła 1,6 mln egzemplarzy) dobitnie świadczyła zresztą zapowiedź Thief Simulator 2. O grze usłyszeliśmy w zeszłym roku, gdy PlayWay zawarło porozumienie z Ultimate Games, ale dopiero teraz przedstawiono bliższe szczegóły.

Thief Simulator 2 zadebiutuje przed wyczekiwanym GTA 6. Oczywiście z wielu względów trudno traktować te gry jako bezpośrednich rywali, ale przynajmniej jedno je łączy - w obydwu przypadkach liczy się przestępczy fach. Thief Simulator 2 to, jak dobitnie sugeruje tytuł, symulator złodzieja, aczkolwiek twórcy określają grę jako połączenie symulatora, skradanki i gry przygodowej.

Zapowiadają udostępnienie graczom trzech rozbudowanych i różnorodnych lokacji, a także szeregu gadżetów niezbędnych do wykonywania kolejnych skoków. Nie tylko tradycyjnych, ale również nowoczesnych w postaci np. laptopa do hakowania zabezpieczeń. Na obrabowanie czekać mają nie tylko domy, ale również branki czy restauracje, można będzie zabrać się także za samochody.

„Nowa odsłona będzie większa, lepsza, ładniejsza i jeszcze bardziej emocjonująca. Z bardzo dużą uwagę podchodzimy do głosów społeczności zebranej wokół gry. Przygotowujemy też wiele niespodzianek, które powinny pozytywnie zaskoczyć graczy lubiących poprzednią część. W efekcie Thief Simulator 2 zaoferuje wszystko to, co podobało się graczom, i wiele więcej.” - Rafał Jelonek, COO Ultimate Games S.A.

Kiedy premiera Thief Simulator 2?

Karta Thief Simulator 2 pojawiła się już na Steam, można dodać grę do swojej listy życzeń. Premiera planowana jest na 2022 rok.

Czy PC to jedyna platforma docelowa gry? Nie, planowane jest też wydanie jej na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Tyle tylko, że ich posiadacze będą musieli uzbroić się w zdecydowanie więcej cierpliwości i poczekać na premierę do 2023 roku.

Źródło: ultimate-games

