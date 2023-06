Smoczy komputer z topowych podzespołów? Czemu nie! Modder Łukasz "CzugA" Maczuga przygotował wyjątkowy zestaw, który powinien wpaść w oko wszystkich entuzjastów sprzętu.

Żyjemy w czasach, gdy właściwie każdy może samemu zbudować dobry komputer do grania (pod warunkiem, że posiadamy odpowiednio dużo gotówki). Co innego jeśli zależy nam na wyjątkowym, zmodyfikowanym zestawie. Takie konstrukcje to już prawdziwe dzieła sztuki, co udowodnił jeden z najznakomitszych polskich modderów - Łukasz "CzugA" Maczuga.

Smoczy komputer z topowych podzespołów

CzugA wykorzystał topowe podzespoły dostępne na rynku. Projekt powstał we współpracy ze sklepem Komputronik i firmą MSI.

Procesor: Intel Core i9-13900K

Płyta główna: MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI

Pamięć RAM: Kingston Fury Renegade RGB 4x 16 GB 6000 MHz CL32

Karta graficzna: MSI GeForce RTX 4090 Suprim X

Dysk SSD: MSI Spatium M480 1TB

Zasilacz: MSI MPG A1000G PCIe 5

Obudowa: MSI MPG Quietude 100S

Mowa o wyjątkowym zestawie z wyjątkowym chłodzeniem. Na procesorze i karcie graficznej zainstalowano customowy zestaw chłodzenia wodnego na bazie podzespołów marki Alphacool.



Zbudowanie smoczego komputera wcale nie było takie proste...



...z przodu umieszczono glinianą rzeźbę przedstawiającą głowę smoka, a po bokach smocze łuski ze styroduru



W środku zainstalowano topowe podzespoły z procesorem Intel Core i9-13900K i kartą graficzną MSI GeForce RTX 4090



Do chłodzenia procesora i karty graficznej wykorzystano customowe chłodzenie marki Alphacool



Efekt jest naprawdę piorunujący

Całość zamontowano w specjalnie zmodyfikowanej obudowie ze smoczym motywem. Na bocznych ściankach znalazły się smocze łuski ze styroduru, a na froncie gliniana płaskorzeźba głowy smoka. Całość wygląda oszałamiająco. Zresztą – zobaczcie sami worklog z budowy smoczego komputera:

Smoczy komputer zbudowany przez moddera CzugA to na pewno marzenie wielu graczy. Zestaw bez problemu poradzi sobie z najnowszymi grami w rozdzielczości 4K, a przy okazji sprawdzi się też podczas tworzenia treści. Niestety, to też bardzo kosztowne marzenie – zbudowanie takiego zestawu to koszt około 21 tysięcy złotych (!).

Źródło: YouTube/Facebook @ CzugA