Znudziły Wam się standardowe, monotonne komputery ze zwykłych komponentów. No to patrzcie na to – polscy modderzy z grupy Extreme Hardware stworzyli niesamowity projekt nawiązujący stylistyką do… lasu.

Mowa o zestawie EH FANGORN, który został zainspirowany lasem (fani trylogii Władcy Pierścieni zapewne będą kojarzyć tę nazwę z lasem zamieszkanym przez entów i Huornów). Konfiguracja ma podkreślać symbiozę technologii z naturą, więc znajdziemy tutaj dodatkowe elementy „upiększające”.

Zresztą zobaczcie sami:

EH FANGORN zalicza się do najciekawszych projektów, jakie mieliśmy okazję podziwiać. Chodzi nie tylko o wygląd zestawu, ale też o jego specyfikację. Do budowy komputera wykorzystano bowiem następujące komponenty:

Procesor: AMD Ryzen Theadripper 3970X (4,3 GHz @ 32/64 oraz 4,5 GHz @ 32/32)

Płytą główną: ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha

Pamięć RAM: 8x 8 GB G.Skill Trident Z Neo 3600 MHz CL14-15-15-30 T1 + 2nd/3rd

Kartę graficzną: ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 (PT 480W / OC + 80 MHz GPU + 1000 MHz VRAM)

Dyski SSD: 2x Samsung SSD 980 PRO 1TB, 2x SSD 980 PRO 500 GB, 1x SSD 970 Evo Plus 2 TB

Kartę dźwiękową: Creative Sound Blaster AE-9

Zasilacz: Corsair AX1600i

Obudowa: Rajintek Eris Evo

Do chłodzenia komputera wykorzystano customowe LC z dwoma niezależnymi obiegami (znajdziemy tutaj m.in. pięć potężnych chłodnic i 26 wentylatorów!). Ma to tutaj szczególnie istotne znaczenie, bo zastosowanie chłodzenia wodnego pozwoliło mocno podkręcić procesor i kartę graficzną – dzięki precyzyjnej kalibracji parametrów uzyskano 20% wzrostu wydajności względem fabrycznych ustawień.

Zestaw jest wykorzystywany do modelowania 3D, wizualizacji, renderowania, a także w celach rozrywkowych. Tak naprawdę mówimy o potężnej stacji roboczej, która pracuje 24/7 (i przede wszystkim ma na siebie zarabiać).

Twórcy zestawu tak opisują FANGORNA:

EH "FANGORN" to projekt inspirowany mistycznym lasem prosto ze świata Władcy Pierścieni. Maszyna powstała na zamówienie firmy zajmującej się obróbką drewna tak by podkreślić symbiozę technologii z naturą. "FANGORN" pełni rolę zarówno narzędzia do pracy jak i elementu dekoracyjnego łączącego komponenty PC z drewnem i cząstką żyjącego lasu.

EH "FANGORN" to też potężna, wyregulowana precyzyjnie stacja robocza, która za sprawą zastosowania osobnych dla CPU i GPU, rozbudowanych układów chłodzenia cieczą, pozwala na prace w ujęciu 24/7 przy ponad 20% zwiększeniu wydajności względem CPU na ustawieniach fabrycznych. Pojemność cieplna układów owocuje niebywałą ciszą przy równoczesnym zachowaniu niskich temperatur.

Poniżej możecie zobaczyć wideo z procesu składania sprzętu (jak widać zadbano nawet o najmniejsze szczegóły, które miały nawiązywać do zastosowania komputera).

Co myślicie o zestawie EH FANGORN? Postawilibyście taki komputer u siebie na biurku?

Źródło: Extreme Hardware