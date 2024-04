Koniec płacenia. Google zrobi cuda z twoimi zdjęciami za darmo

Google uznał, że pora skończyć z pobieraniem opłat za korzystanie ze sztucznej inteligencji w Zdjęciach.

Zdjęcia Google to już nie tylko chmura służąca do przechowywania obrazów i filmów, ale i potężny edytor. Dostęp do najbardziej zaawansowanych mieli jednak dotychczas jedynie użytkownicy smartfonów Pixel oraz subskrybenci usługi Google One, ale lada moment ograniczenia zostaną zniesione.

AI w Zdjęciach Google dla każdego za darmo

Google oficjalnie ogłosił, że proces udostępniania darmowych narzędzi AI rozpocznie się 15 maja. Do wszystkich posiadaczy kompatybilnych urządzeń mają one trafić w ciągu kilku tygodni.

A kompatybilnych urządzeń będą setki milionów, bo wymagania techniczne nie są zbyt wyśrubowane. Google wspomina, że smartfon powinien mieć przynajmniej 3 GB RAM-u oraz Androida 8+ lub iOS 15+.

O jakich dokładnie narzędziach mowa? Sztuczna inteligencja w Zdjęciach Google pozwala m.in. na usuwanie niechcianych obiektów…

… wyostrzanie rozmytych obrazów…

… czy nakładanie efektu oświetlenia portretowego.

Za darmo do Zdjęć Google trafi nawet Magiczny edytor

Magic Editor to funkcja zarezerwowana dotychczas ekskluzywnie dla najnowszych smartfonów z linii Google Pixel 8. Bazuje ona na generatywnym AI i pozwala na wykonanie złożonych operacji, takich jak przesuwanie i powiększanie obiektów na już wykonanych fotografiach.

Ta funkcja także trafi do wszystkich użytkowników Zdjęć Google, ale za darmo będzie można wykonać jedynie 10 zapisów w miesiącu. Aby uniknąć tego limitu konieczne będzie sięgnięcie po Pixela 8 lub abonament Google One w opcji minimum 2 TB, co kosztuje aktualnie 46,99 zł miesięcznie.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Google prawdopodobnie wkrótce zacznie pobierać opłaty za korzystanie z AI w wyszukiwarce. Tymczasem w przypadku chmury firma robi coś zupełnie odwrotnego i narzędzia dotychczas płatne udostępnia za darmo.