ASUS ROG Phone 5 to najnowszy smartfon dedykowany mobilnym graczom. Producent pokusił się o 3 warianty, żadnemu nie zabraknie wydajności, dwa droższe przynoszą dodatkowe atrakcje.

Najwydajniejszy smartfon dla graczy w 3 wariantach

Nie mówimy o niespodziance. ROG Phone 5 znalazł się na naszej liście najbardziej wyczekiwanych smartfonów 2021 roku, o jego zbliżającej się premierze pisaliśmy natomiast w minionym tygodniu. Jeśli producentowi udało się czymś zaskoczyć to chyba jedynie faktem, iż pochwalił się aż 3 wariantami nowego smartfona. Nie odbiegają one od siebie szczególnie mocno, a dodatkowo ważniejsze wydają się łączące je cechy.

Z pewnością nikt nie będzie narzekał na brak wydajności. To absolutny top pod tym względem, jak na smartfony do gier zresztą przystało. Całe trio napędzane jest procesorem Qualcomm Snapdragon 888 wykonanym w 5nm procesie technologicznym, ma też pamięć RAM w standardzie LPDDR5 i szybką pamięć wewnętrzną UFS 3.1 oraz ulepszony układ chłodzenia GameCool 5 (mimo tego można będzie kupić nakładkę chłodzącą AeroActive Cooler 5, która ma obniżać temperaturę procesora o około 10°C.)

Jednocześnie producent postawił na wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ oraz częstotliwości odświeżania 144 Hz i częstotliwością próbkowania dotykowego na poziomie 300 Hz. Nie zabrakło też miejsca na pojemną baterię 6000 mAh z szybkim ładowaniem 65W, głośniki stereo oraz czujniki AirTrigger 5.

Specyfikacja smartfonów z serii ASUS ROG Phone 5

Android 11 z ROG UI

6.78-calowy ekran AMOLED, Full HD+ (2448 x 1080 pikseli), 144 Hz, HDR10+, jasność szczytowa 1200 nitów, Corning Gorilla Glass Victus

procesor Qualcomm Snapdragon 888 z Adreno 660

8 GB, 12 GB, 16 GB lub 18 GB pamięci RAM LPDDR5

do 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1

aparat główny 64 Mpix (Sony IMX686), f/1.8 + 13 Mpix 125˚, f/2.4 + 5 Mpix, f/2.0

aparat przedni 24 Mpix, f/2.0

Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11ax, NFC, 5G, dual SIM

USB-C, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, przetwornik cyfrowo-analogowy ESS DAC, głośniki stereo

bateria 6000 mAh, ładowanie HyperCharge 65W

wymiary 172.8 x 77.2x 10.29 mm

waga 239 g

ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro i ROG Phone 5 Ultimate - czym się różnią?

Jeśli chodzi o parametry techniczne, różnice w ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro i ROG Phone 5 Ultimate zostały sprowadzone do zasobów pamięci RAM oraz pamięci wewnętrznej.

Jak być może zauważyliście na powyższych filmikach, jest jednak coś jeszcze. W przypadku ROG Phone 5 Pro i ROG Phone 5 Ultimate użytkownicy będą mogli liczyć też tylne czujniki ukryte w obudowie (wykorzystywane jako trigger L2/R2) oraz na ROG Vision.

Ten ostatni to zintegrowany tylny wyświetlacz pokazujący spersonalizowane animacje związane z rozgrywką czy stanem urządzenia (np. informujące o ładowaniu czy przychodzących połączeniach telefonicznych). W ROG Phone 5 Pro jest on kolorowy, a w ROG Phone 5 Ultimate monochromatyczny.

Ceny smartfonów ASUS ROG Phone 5

Zainteresowani? Jeśli tak to powinna ucieszyć Was informacje, że przedstawione smartfony trafią do oficjalnej polskiej dystrybucji. Co z cenami? Na oficjalnej stronie producenta zaczynają pojawiać się już wybrane konfiguracje.

ROG Phone 5 8 GB + 128 GB - 3499 złotych

ROG Phone 5 12 GB + 256 GB - 3999 złotych

ROG Phone 5 16 GB + 256 GB - 4499 złotych

ROG Phone 5 Ultimate 18 GB + 512 GB - 5799 złotych

Co powiecie o takiej specyfikacji i cenach?

Źródło: ASUS

