Bonkies to wymarzona pozycja dla tych, którzy lubią wspólne kooperacyjne granie. Dlaczego? Bo trzeba tu nie tylko szybko dogadywać się z pozostałymi graczami, ale też razem nieźle kombinować. Mamy dla Was 10 darmowych kodów, które pozwolą sprawdzić Bonkies w akcji.

Nie ma chyba gracza, który choć raz w życiu nie spróbowałby gier imprezowych. Nie ma co zaprzeczać – lubimy tańczyć przed ekranem telewizora, bawić się w kucharzy w Overcooked, robić remonty w Tools Up! czy organizować szalone przeprowadzki w Moving Out. Byle tylko była dobra zabawa i dało się grać wspólnie, siedząc na kanapie. Ot, idealna rozrywka na domowe imprezy i spotkania z przyjaciółmi.

I choć z odwiedzinami znajomych i domówkami obecnie krucho, bo jak wiadomo – pandemia, dystans społeczny i te sprawy, to przecież skoro spora część z nas siedzi pozamykana w domach z rodzinami czy rodzeństwem. Nie spróbować wciągnąć ich do wesołej, kooperacyjnej zabawy to byłby grzech. I tu właśnie na ratunek przychodzi Bonkies – nieco szalona gra imprezowa z kosmicznymi małpami w rolach głównych, która dziś właśnie ma swoją premierę.

Nasza rola to pomóc owym małpkom w budowaniu najróżniejszych konstrukcji na obcych planetach. Jak tego dokonać? Korzystając z odrzutowych plecaków, potężnych zrobotyzowanych ramion i własnych szarych komórek. Bo ustawianie pokręconych budowli wymaga nie tylko koordynacji, ale i dobrego pomysłu. I to pod presją czasu.

W Bonkies możecie grać zarówno solo (choć to może być trudniejsze niż przypuszczacie), jak i w maksymalnie czteroosobowej, kanapowej kooperacji. Oczywiście, nie zabrakło tu wyzwań dla szczególnie ambitnych, uwielbiających wykręcać najlepsze wyniki.

To jak? Podoba Wam się ten opis? Chcielibyście sprawdzić ten tytuł w działaniu? Nic prostszego. Weźcie udział w naszej zabawie. Mamy dla Was 10 steamowych kodów do Bonkies, i to zupełnie za darmo. Pamiętajcie jednak – kto pierwszy ten lepszy!

Pobierz kod do gry Bonkies

W tym miejscu dziś około 20:00 pojawi się link do pobrania kodu! Jeśli chcecie sprawdzić czy faktycznie dostarcza on mnóstwa dobrej, kooperacyjnej zabawy, koniecznie odwiedźcie naszą stronę o tej godzinie. Jedna ważna uwaga na koniec! Liczba kodów jest bardzo ograniczona! Pamiętajcie też, że aby pobrać kod należy być zalogowanym!

Pobierz kod do gry

Jak aktywować kod?

Wystarczy wykonać poniższe kroki:

uruchom aplikację Steam, kliknij menu Gry, wybierz opcję "Aktywuj produkt na Steam", podążaj za instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie.

Wszystkim, którym uda się zgarnąć kod życzymy przyjemnej zabawy!

Oto co jeszcze może Cię zainteresować: