Agencja CNSA dość długo kazała nam czekać na dowody lądowania łazika Zhurong wraz z lądownikiem na Marsie. Informacja o sukcesie w eter poszła kilka dni temu, ale bez zdjęć były wątpliwości czy nie został on odtrąbiony zbyt wcześnie

Łazik Zhurong jak i cała misja Tianwen-1 to ogromny sukces chińskiego programu eksploracji Marsa. Orbiter dotarł w lutym na Czerwoną Planetę, jako jedna z trzech tegorocznych misji, kilka dni temu udało się wylądować łazikowi wraz z lądownikiem na jej powierzchni. Przez pewien czas agencja CNSA (Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna) milczała, ale w końcu mamy dokumentacje foto-wideo. Zwłoka była związana z koniecznością korekty orbity przez orbiter Tianwen-1, na bardziej odpowiednią do szybkiej transmisji danych i komunikacji z łazikiem. Perseverance tuż po lądowaniu miał do dyspozycji już prawidłowo ustawione orbitery NASA, które przekazywały dane z Marsa na Ziemię.

Zhurong za 2-3 dni zjedzie z lądownika na powierzchnię Marsa

Dla tych, którzy wolą efektowne wideo (poniżej), przypominamy jak wygląda początek misji Zhurong na Marsie. Od lądowania, poprzez rozpoczęcie pracy łazika (co dzieje się obecnie), jego zjazd na powierzchnię i podróż przed siebie. Film pokazuje łazik zataczający kółko wokół sondy, trudno jednak twierdzić obecnie, że tak się na pewno stanie.

Film jest fajny, dla nas ważniejsze są jednak dowody. Oto one.

Dowód na lądowanie numer 1 - wideo z orbity

Pierwszym dowodem jest wykonane przez orbiter wideo (pokazane jako sekwencja zdjęć). Ukazuje ona oddalający się od sondy lądownik, jeszcze w osłonie. Nie jest to co prawda tak spektakularna dokumentacja jak w przypadku lądowania Perseverance, ba prezentuje się mizernie, niemniej dla naukowców stanowi bezcenny dowód, że na danym etapie wszystko poszło zgodnie z przewidywaniami.

Quick GIF of separation of rover-lander stack from orbiter (2/2) pic.twitter.com/FDCyGWopUI — Chinese Zhurong Mars Rover (@MarsZhurong) May 19, 2021

Dowód na lądowanie numer 2 - zdjęcia z powierzchni

Zhurong wciąż znajduje się na lądowniku i przechodzi testy diagnostyczne, przed zjechaniem na powierzchnię planety. Nie przeszkodziło to mu jednak wykonać pierwszych zdjęć wysokiej rozdzielczości, które dowodzą pomyślnego lądowania. Przypomnijmy, Zhurong wylądował na równinie Utopia Planitia w odległości około 1600 km od miejsca lądowania Perseverance. Marsjańskie współrzędne lądowania Perseverance to 77,45E 18,44N, a Zhurong wylądował w lokalizacji o współrzędnych 109,9E 25,1N.

Pierwsza kolorowa fotografia pokazuje rozłożone panele słoneczne łazika i antenę za pomocą której realizowana jest komunikacja z orbiterem, a potem z Ziemią. Druga jest monochoromatyczna, za to widać na niej panoramiczne ujęcie okolic lądowania i rampę po której łazik zjedzie na powierzchnię Marsa. Skoro jest ona rozłożona świadczy to o tym, że prace nad rozpoczęciem podstawowego etapu misji Zhurong są już zaawansowane.

Źródło: CNSA, inf. własna, NASA