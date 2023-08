Chińska firma CrowdSupply przedstawiła niedawno ZimaBlade, jednopłytowy komputer oparty o procesory Intel. Wg producenta SBC dedykowane jest do roli serwera osobistego i/lub multimediów, platformy do gier retro oraz wielu innych zastosowań. Co je wyróżnia?

Strona produktu opisuje, że ZimaBlade będzie dostępny w dwóch konfiguracjach. Do wyboru będziemy mieli czterordzeniowy (taktowany do 2,2 GHz) lub dwurdzeniowy (z zegarem do 2,4 GHz) procesor Intel Celeron, a każdy z nich posiadać będzie najnowsze instrukcje (tj. AES, VT-x i VT-d). W każdym przypadku CPU będzie wsparte przez zintegrowaną kartę graficzną (taktowaną 750MHz), która obsługuje takie technologie jak Intel Quick Sync Video, Intel Clear Video HD czy Intel Clear Video. Ponadto na płytce znajdziemy pojedyncze gniazdo SODIMM, obsługujące do 16 GB pamięci RAM DDR3L oraz pamięć eMMC o pojemności 32 GB. Najciekawsze są jednak dodatkowe złącza.

ZimaBlade został bardzo hojnie wyposażony przez producenta. Na jego pokładzie znajdziemy:

2x SATA 6,0 Gb/s

1x MiniDP 1.2

1x interfejs Board-to-board eDP

1x PCIe 2.0 (x4)

1x port LAN GbE

1 x USB typu C (dane + zasilanie + wyświetlacz)

(dane + zasilanie + wyświetlacz) 1 x USB 3.0 typu A

2x USB 2.0

A to wszystko zostało zamknięte na powierzchni 107 x 80 x 23 mm i w wadze 175 gram. Do pracy tego SBC będziemy potrzebować minimum 36 watowego zasilacza na USB-C (12V/3A), który będzie można dokupić w zestawie wraz z obudową, radiatorami, czy dedykowanymi (do obudowy) nóżkami.

Patrząc na całe urządzenie, kluczowy wydaje się tutaj być interfejs PCI-Express. To właśnie on pozwoli potencjalnym kupującym podpiąć niemalże dowolną kartę rozszerzeń, by rozbudować funkcjonalność samej płytki. Nawet na przykładowych grafikach można zobaczyć, jak producent sugeruje taką możliwość.

CrowdSupply wspomina również, że ZimaBlade będzie dostarczany z preinstalowanym systemem CasaOS (opartym na Debianie), który jest w pełni kompatybilny z ekosystemem kontenerów Docker. Oczywiście w przypadku architektury x86 nie stoi nic na przeszkodzie, by zastosować inny system z rodziny GNU/Linux, BSD, czy chociażby Windows.

No i jeszcze kluczowy aspekt – cena. Producent zapewnia, że będziemy mogli dokonać zakupu ZimaBlade już od 265zł. W naszym przypadku najprawdopodobniej będziemy musieli doliczyć koszty dostawy, VAT oraz cło. Wobec tego cena powinna finalnie wynosić coś w okolicy 350zł.

Porównanie wydajności ZimaBlade do Raspberry Pi 4

Co ciekawe, to nie jest pierwsze podejście chińskiej firmy do „walki” z Raspberry Pi 4. W zeszłym roku CrowdSupply zaprezentowało ZimaBoard, który oferuje podobną funkcjonalność co ZimaBlade, tyle że jego cena zaczyna się od prawie 500 (!) złotych. Także nowsze urządzenie pod tym względem będzie zdecydowanie atrakcyjniejsze dla klientów.

Test ZimaBoard na tle Raspberry Pi 4

Jak zapatrujecie się na tego typu chińską propozycję SBC? Czy Waszym zdaniem jej porównywanie do „Malinki” ma sens? Dajcie znać w sekcji komentarzy!

Źródło: zimaboard.com