Samsung udziela 10-procentowego zwrotu za zakup telefonów, zegarków i słuchawek Galaxy. Z promocji skorzystają jednak jedynie studenci.

Jeśli macie ważną legitymację studencką i myślicie o zakupie smartfona lub smartwatcha, to jest to promocja skierowana do was. Samsung przygotował ofertę, dzięki której za zakup wybranego telefonu, zegarka, tabletu lub słuchawek z linii Galaxy do 1 października 2023 r. można otrzymać 10-procentowy zwrot.

10 procent zwrotu za zakup urządzeń Galaxy – jak to działa?

Aby wziąć udział w promocji, do rozpoczęcia roku akademickiego należy kupić wybrane urządzenie na stronie producenta lub w jednej z sieci będących jego partnerem (a są nimi praktycznie wszystkie większe sklepy).

Następnie po zapoznaniu się z regulaminem promocji klient powinien do 15 października 2023 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Samsunga. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód zakupu produktu, a w przypadku Smartwatchy Samsung Galaxy oraz słuchawek bezprzewodowych Galaxy Buds – zdjęcie opakowania wraz z kodem kreskowym.

Po spełnieniu warunków określonych w regulaminie i pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, zwrot środków zostanie przekazany na wskazany w formularzu numer konta w ciągu kolejnych 14 dni kalendarzowych.

Samsung podkreśla, że w promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby posiadające ważną legitymację studencką.

źródło: materiały prasowe