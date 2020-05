Złoty a skromny? Właśnie tak ma prezentować się nowy dysk ADATA - model Falcon pojawi się czterech wersjach pojemnościowych i sprawdzi się zarówno w komputerach, jak i laptopach.

Jaki wybrać dysk SSD? Konkurencja na rynku dobrych dysków jest naprawdę spora, więc producenci próbują wyróżnić się w inny sposób – naszą uwagę zwróciła najnowsza propozycja firmy ADATA, która zainteresuje osoby szukające.. ekskluzywnego sprzętu.

ADATA proponuje złoty dysk SSD

Mowa o modelach ADATA Falcon, które wyróżniają się złotym radiatorem. Niewątpliwie jest to jeden z najciekawszych SSD, który pojawił się na rynku (i jak widać, wcale nie trzeba pakować LED-ów, by sprzęt był ciekawy wizualnie).

Nośniki wykorzystują interfejs PCI-Express 3.0 x4, ale producent nie ujawnił dokładnej specyfikacji. Wiadomo, że mamy do czynienia z pamięciami 3D NAND, a zapis wspomagany jest przez technologię Host Memory Buffer (co wskazuje raczej na ekonomiczną konstrukcję).

Wydajność dysków nie powala na kolana, ale powinna wystarczyć do codziennych zastosowań – w przypadku pojemniejszych wersji, producent deklaruje transfery sekwencyjne dochodzące do 3100 MB/s przy odczycie i 1500 MB/s przy zapisie, a liczba operacji losowych dochodzi do 180 000 IOPS (dla odczytu i zapisu).

ADATA Falcon - najważniejsze informacje

pojemność: 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB

typ: M.2 2280

interfejs: PCIe 3.0 x4/NVMe 1.3

kontroler: ???

kości pamięci: 3D NAND

wydajność - transfery: 256 GB: 3000/900 MB/s 512 GB: 3100/1500 MB/s 1 TB: 3100/1500 MB/s 2 TB: 3100/1500 MB/s

wydajność - liczba operacji losowych: 256 GB: 100 000/130 000 IOPS 512 GB: 100 000/160 000 IOPS 1 TB: 180 000/180 000 IOPS 2 TB: 180 000/180 000 IOPS

współczynnik TBW: 256 GB: 150 TB 512 GB: 300 TB 1 TB: 600 TB 2 TB: 1200 TB



Na rynku pojawią się cztery wersje pojemnościowe Falcona: 256 GB, 512 GB, 1 TB i 2 TB. Ceny nie zostały ujawnione, ale po specyfikacji wnioskujemy, że nie będzie to specjalnie drogi sprzęt. Za wyborem nowego modelu ADATA przemawia 5-letnia gwarancja ( została ona ograniczona zapisem danych - TBW).

Źródło: ADATA

Zobacz więcej newsów o dyskach SSD: