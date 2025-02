Kolejny serwis VOD podnosi ceny. Zmiany już od marca

Nie tylko Max, SkyShowTime i Netflix, ale także TVP VOD. Platforma od 24 marca podnosi cenę pakietu TVP VOD+. Użytkownicy zamiast 9,99 zł zapłacą 12,99 zł miesięcznie.

Od 24 marca użytkownicy serwisu TVP VOD będą musieli zapłacić więcej za pakiet TVP VOD+. Cena wzrośnie z 9,99 zł do 12,99 zł miesięcznie. Jak zapewnia Telewizja Polska, zmiana ta jest wynikiem dynamicznego rozwoju rynku VOD w Polsce oraz dążenia do zapewnienia użytkownikom wysokiej jakości treści.

Nowe ceny i opcje subskrypcji

Na platformie TVP VOD użytkownicy mają dostęp do różnorodnych opcji przeglądania treści. Możliwe jest oglądanie kanałów i niektórych wybranych materiałów wideo na żądanie bez konieczności logowania się, choć w takim przypadku widzowie muszą liczyć się z obecnością reklam. Jeżeli jednak użytkownik zdecyduje się na zalogowanie oraz potwierdzenie, że regularnie opłaca abonament RTV, ma możliwość korzystania z tych materiałów bez przeszkadzających reklam. Co więcej, platforma daje także szansę na wypożyczanie nowszych produkcji za dodatkową opłatą, co pozwala na dostęp do premierowych tytułów.

Pakiet TVP VOD+ umożliwia dostęp do płatnych stacji, prapremier seriali oraz oglądanie bez reklam. Dotychczas kosztował 9,99 zł miesięcznie, a teraz jego cena wzrośnie do 12,99 zł. Opcja roczna pozostaje atrakcyjna, oferując miesięczny koszt na poziomie 4,99 zł.

Portal wirtualnemedia.pl skontaktował się z biurem prasowym Telewizji Polskiej Biuro. W odpowiedzi TVP przesłało informację o tym, że zmiany w cenie pakietu podyktowane są „dynamicznie rozwijającym się rynkiem VOD w Polsce oraz koniecznością zapewnienia użytkownikom konkurencyjnej i wysokiej jakości treści”.



We wrześniu 2024 roku, TVP VOD uruchomiło funkcję catch up TV, która pozwala użytkownikom cofać programy telewizyjne do tygodnia wstecz. Ta innowacyjna funkcja zostanie udostępniona na telewizorach i przystawkach Smart TV na początku 2025 roku. Serwis zamierza kontynuować rozwijanie swojej oferty, aby zaspokoić coraz wyższe oczekiwania odbiorców.

Popularność TVP VOD wzrasta

Jak informuje biuro prasowe Telewizji Polskiej, w 2024 roku TVP VOD odnotował znaczący wzrost liczby odtworzeń wideo oraz średniej miesięcznej liczby użytkowników. Wzrost subskrypcji wyniósł 32,5 proc., co jest najlepszym wynikiem w historii serwisu. TVP VOD oferuje ponad 86 tys. materiałów wideo, w tym filmy, seriale i spektakle Teatru Telewizji.