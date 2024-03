Analitycy twierdzą, że Apple szykuje rewolucję. iOS 18 ma być naszpikowany wieloma nowymi funkcjami. Zmiany mają dotyczyć wdrożenia zaawansowanej sztucznej inteligencji oraz interfejsu, ale to nie wszystko.

iOS 18 – co wiadomo?

System operacyjny iOS 18 zostanie zaprezentowany podczas tegorocznej konferencji WWDC 2024, która odbędzie się w dniach 10-14 czerwca.

Mark Gurman, redaktor serwisu Bloomberg twierdzi, że iOS 18 będzie największą aktualizacją tego systemu od czasu debiutu pierwszej generacji iPhone’a w 2007 roku.

Mówi się o tym, że w iOS 18 zaimplementowana zostanie znacznie ulepszona generatywna sztuczna inteligencja. Rozwiązanie wykorzystywane będzie zarówno przez Siri, jak i wiele innych aplikacji. Wprowadzone zostać mają także wiadomości RCS, co znacznie uatrakcyjni przesyłanie wiadomości multimedialnych między iPhone’ami i smartfonami z Androidem.

Kolejną nowością mają być większe możliwości konfiguracji ekranu głównego oraz zmiany w interfejsie użytkownika. Wiele nowości doczekać ma się też aplikacja Mapy Apple.

Sztuczna inteligencja

Funkcje związane z generatywną sztuczną inteligencją wykorzystane mają być przede wszystkim w asystencie głosowym Siri, ale także w wyszukiwarce Spotlight oraz między innymi w takich aplikacjach jak Skróty, Apple Music, Wiadomości, Zdrowie, Numbers, Pages czy Keynote (trzy ostatnie funkcjonują w ramach pakietu biurowego od Apple).

W iOS 18 nie pojawi się jednak firmowy chatbot podobny do niezwykle popularnego obecnie ChatGPT. Apple prowadzi podobno rozmowy z kilkoma firmami, między innymi OpenAI, Google czy Baidu, na temat współpracy w tym zakresie.

Bardziej konfigurowalny ekran główny

W iOS 18 możliwe ma być umieszczanie ikon aplikacji w dowolnym miejscu na ekranie głównym, tak jak od wielu lat działa to w przypadku urządzeń z Androidem.

Co więcej, do zaawansowanej konfiguracji ekranu wykorzystać będzie można aplikacje Skróty oraz Widżety, tak więc możliwość dowolnego rozmieszczania ikon to nie wszystko. Zmiany dotyczyć mają także interfejsu, ale na ten temat nie są znane żadne szczegóły.

Nowe funkcje Apple Maps

Dwie nowości, które dotyczyć mają aplikacji Mapy to niestandardowe trasy oraz mapy topograficzne.

Pierwsza umożliwi użytkownikom większy stopień ingerencji w ustalaniu trasy do punktu docelowego. Możliwe będzie wybranie większej liczby dróg z uwzględnieniem różnych aspektów, na przykład mijanych krajobrazów. Niestety na początku funkcja ta dostępna będzie tylko na terenie Stanów Zjednoczonych.

Na mapach topograficznych znajdują się między innymi informacje na temat pieszych szlaków czy wzniesień, co jest szczególnie przydatne podczas wędrówek i innych aktywności na świeżym powietrzu.

Wiadomości RCS w aplikacji Wiadomości

Pierwsze doniesienia na temat wiadomości RCS w systemie iOS pojawiły się w listopadzie ubiegłego roku. RCS to w skrócie wiadomości multimedialne, które przesyłane będą między urządzeniami Apple, a urządzeniami z Androidem.

RCS działają podobnie jak iMessage i umożliwiają między innymi przesyłanie zdjęć i filmów w wysokiej rozdzielczości, wiadomości audio, tworzenie rozmów grupowych, a wszystko to szyfrowane jest end-to-end. Warto też dodać, że do wysłania takich wiadomości nie jest potrzebny dostęp do sieci komórkowej, ponieważ można wykorzystać Wi-Fi.

Źródło: MacRumors, Bloomberg